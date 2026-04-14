Thầy cũ Cristiano Ronaldo dẫn dắt đội tuyển dự World Cup 2026 theo hợp đồng siêu lạ

TPO - Liên đoàn bóng đá Ghana đã gây bất ngờ lớn khi chọn Carlos Queiroz cho chiến dịch World Cup 2026, nhưng điều khiến giới chuyên môn chú ý hơn cả không chỉ nằm ở tên tuổi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha...

Theo ESPN, phía Ghana và HLV Queiroz vừa ký một hợp đồng khá độc đáo. Nó cho phép nhà cầm quân Bồ Đào Nha làm việc chỉ gói gọn trong 4 tháng với mục tiêu chính là thể hiện tốt ở World Cup 2026.

LĐBĐ Ghana (GFA) xác nhận HLV 73 tuổi bắt tay vào công việc ngay lập tức, với nhiệm vụ dẫn dắt Những ngôi sao đen tại World Cup 2026. Ghana sẽ lần lượt gặp Panama, Anh và Croatia ở vòng bảng, tức HLV Queiroz gần như không có nhiều thời gian để thử nghiệm hay xây dựng lại từ đầu, mà phải lập tức tạo ra hiệu quả.

Màn thể hiện của ông sẽ được đánh giá lại sau giải đấu. Và nếu GFA thấy hài lòng, ông sẽ được gia hạn. Trong bối cảnh Ghana chỉ còn hơn 2 tháng trước khi bước vào trận ra quân, bản hợp đồng kiểu “chữa cháy” như vậy là rất hiếm ở cấp độ ĐTQG, nơi các liên đoàn thường ưu tiên những kế hoạch dài hơi hơn cho cả một chu kỳ lớn.

Nếu đặt cạnh việc chính Queiroz từng ký hợp đồng 4 năm với tuyển Qatar vào năm 2023, có thể thấy lần này Ghana đang đi theo hướng hoàn toàn khác. Họ không xây nền dài hạn, không cam kết nhiều năm, mà chỉ trao quyền cho một HLV dày dạn kinh nghiệm để xử lý vấn đề trước mắt. Đây là kiểu quyết định hiếm thấy với một nhà cầm quân từng dẫn dắt nhiều đội tuyển lớn và đã có mặt ở nhiều kỳ World Cup như Queiroz.

HLV Queiroz từng nhiều lần tham dự World Cup

Dù vậy, nhìn từ góc độ chuyên môn, Ghana có lý do để tin rằng Queiroz là phương án phù hợp cho nhiệm vụ cấp bách. Ông từng dẫn dắt Bồ Đào Nha tại World Cup 2010, rồi cùng Iran dự các kỳ 2014, 2018 và 2022. Nhà cầm quân này sở hữu bề dày kinh nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau, từ châu Âu, châu Á cho tới châu Phi.

Trong hoàn cảnh Ghana vừa sa thải Otto Addo sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ở loạt giao hữu tiền World Cup, việc tìm một HLV quen với áp lực giải lớn như Queiroz rõ ràng là ưu tiên số một.

Bản thân Queiroz cũng sớm gửi đi thông điệp cho thấy ông hiểu rõ tính chất đặc biệt của nhiệm vụ mới. Trên trang chủ GFA, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một công việc nữa, mà là một sứ mệnh. Và tôi sẵn sàng cống hiến toàn bộ kinh nghiệm và kiến thức của mình để phục vụ bóng đá và niềm hạnh phúc của người dân”.

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt ở cấp đội tuyển quốc gia, những bản hợp đồng kiểu 4 tháng rõ ràng là ngoại lệ hơn là thông lệ. Và cũng chính vì hiếm, quyết định này của Ghana càng khiến thầy cũ của Ronaldo trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trước thềm World Cup 2026.