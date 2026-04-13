Chính thức: VTV công bố bản quyền World Cup 2026

Vĩnh Xuân
TPO - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tối 13/4 đã công bố bản quyền truyền thông FIFA World Cup 2026, giải đấu sẽ khai mạc ngày 11/6 tới tại Bắc Mỹ.

World Cup 2026 sẽ an toàn và hoành tráng nhất lịch sử theo lời Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông báo của VTV cho biết: "Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tại Việt Nam. VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và Internet, trình chiếu công cộng; mang đến cho người hâm mộ cơ hội “sống trọn” từng khoảnh khắc với FIFA World Cup 2026 cùng VTV".

Đây là thông tin vui với giới hâm mộ bóng đá Việt Nam. VTV cho biết thêm, đơn vị sẽ phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026 và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV với chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, VTV cũng cung cấp trải nghiệm đa dạng như xem trực tiếp, xem lại, video theo yêu cầu và nội dung trên mạng xã hội. Đáng chú ý, VTV là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, cho phép tổ chức các hoạt động xem bóng đá tại fanzone, nhà hàng, rạp chiếu phim và các địa điểm công cộng.

Giá trị hợp đồng không được VTV công bố chi tiết. Tuy nhiên theo dự đoán của giới chuyên môn, số tiền có thể trên dưới 15 triệu đô. Chi phí bản quyền truyền hình các kỳ World Cup thường tăng lên qua từng mùa giải.

World Cup 2026 khai mạc ngày 11/6 tại Bắc Mỹ với sự tham dự của 48 đội, số trận đấu tăng kỷ lục lên 104 trận. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố đây sẽ là kỳ World Cup an toàn và hoành tráng nhất lịch sử.

