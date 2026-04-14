Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Liverpool tuyên bố sẽ ngược dòng trước PSG

Đặng Lai

TPO - Liverpool bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với PSG với bất lợi thua 0-2. Họ đang rơi vào thế không còn gì để mất, nhưng niềm tin của HLV Arne Slot vẫn chưa tắt.

Sau thất bại 0-2 ở lượt đi trên đất Pháp, HLV Arne Slot khẳng định The Kop vẫn còn cơ hội tạo nên một đêm châu Âu đặc biệt, dù ông thừa nhận đội bóng của mình sẽ phải chơi ở mức “gần như hoàn hảo” mới có thể lật ngược tình thế trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh: “Khoảng cách lúc này mới là 2 bàn. Cảm giác kết quả trận lượt đi có thể khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là 0-2. Liverpool từng nhiều lần thể hiện được bộ mặt đủ tốt để tạo ra một màn trình diễn lớn trong thời khắc quyết định.

Đúng vậy, chúng tôi tin mình có thể làm nên điều gì đó đặc biệt. Nhưng để ngược dòng, Liverpool phải thật, thật đặc biệt, bởi đối thủ là nhà vô địch châu Âu. Nhiệm vụ khó hơn rất nhiều, nhưng không phải là bất khả thi”.

Không chỉ nói về tinh thần, Slot còn hé lộ định hướng chiến thuật cho màn tái đấu. Ông cho biết cách tiếp cận của Liverpool ở lượt về sẽ không khác quá nhiều so với trận lượt đi, dù điều đó có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Theo nhà cầm quân Hà Lan, Liverpool không có ý định lùi sâu chịu trận suốt 90 phút. Thay vào đó, họ vẫn sẽ phải chấp nhận mạo hiểm, phải pressing để giành lại bóng từ PSG, dù chính ông cũng thừa nhận việc gây áp lực lên dàn cầu thủ giàu kỹ thuật của đội bóng Pháp là cực kỳ khó khăn.

“Mọi người có thể không tin, nhưng cách tiếp cận ở trận lượt về sẽ không khác nhiều so với khi chúng tôi gặp họ ở Paris. Những ai hiểu tôi đều biết, tôi không bao giờ đưa đội ra sân và yêu cầu các cầu thủ chơi phòng ngự thấp suốt 90 phút. Ngày mai, chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận rủi ro, vì đó là điều cần thiết. Muốn lấy bóng từ họ, bạn phải pressing, và chúng tôi đã thấy việc đó khó thế nào trước những cầu thủ này".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Slot đặc biệt đặt kỳ vọng vào sức nóng từ Anfield. Ông cho rằng ảnh hưởng từ khán đài sẽ quan trọng không kém màn thể hiện của các cầu thủ trên sân. PSG từng trải nghiệm bầu không khí tại Anfield, nhưng theo Slot, các CĐV Liverpool "vẫn có thể khiến sân đấu này còn cuồng nhiệt hơn nữa trong đêm quyết định". Đó cũng là lý do ông tin Liverpool vẫn còn quyền mơ về một cuộc ngược dòng, giống như cách đội bóng này từng nhiều lần viết nên lịch sử ở mặt trận Cúp C1.

