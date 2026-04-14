HLV Liverpool tuyên bố sẽ ngược dòng trước PSG

TPO - Liverpool bước vào trận lượt về tứ kết Champions League với PSG với bất lợi thua 0-2. Họ đang rơi vào thế không còn gì để mất, nhưng niềm tin của HLV Arne Slot vẫn chưa tắt.

Sau thất bại 0-2 ở lượt đi trên đất Pháp, HLV Arne Slot khẳng định The Kop vẫn còn cơ hội tạo nên một đêm châu Âu đặc biệt, dù ông thừa nhận đội bóng của mình sẽ phải chơi ở mức “gần như hoàn hảo” mới có thể lật ngược tình thế trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh: “Khoảng cách lúc này mới là 2 bàn. Cảm giác kết quả trận lượt đi có thể khác, nhưng kết quả vẫn chỉ là 0-2. Liverpool từng nhiều lần thể hiện được bộ mặt đủ tốt để tạo ra một màn trình diễn lớn trong thời khắc quyết định.

Đúng vậy, chúng tôi tin mình có thể làm nên điều gì đó đặc biệt. Nhưng để ngược dòng, Liverpool phải thật, thật đặc biệt, bởi đối thủ là nhà vô địch châu Âu. Nhiệm vụ khó hơn rất nhiều, nhưng không phải là bất khả thi”.

Không chỉ nói về tinh thần, Slot còn hé lộ định hướng chiến thuật cho màn tái đấu. Ông cho biết cách tiếp cận của Liverpool ở lượt về sẽ không khác quá nhiều so với trận lượt đi, dù điều đó có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Theo nhà cầm quân Hà Lan, Liverpool không có ý định lùi sâu chịu trận suốt 90 phút. Thay vào đó, họ vẫn sẽ phải chấp nhận mạo hiểm, phải pressing để giành lại bóng từ PSG, dù chính ông cũng thừa nhận việc gây áp lực lên dàn cầu thủ giàu kỹ thuật của đội bóng Pháp là cực kỳ khó khăn.

“Mọi người có thể không tin, nhưng cách tiếp cận ở trận lượt về sẽ không khác nhiều so với khi chúng tôi gặp họ ở Paris. Những ai hiểu tôi đều biết, tôi không bao giờ đưa đội ra sân và yêu cầu các cầu thủ chơi phòng ngự thấp suốt 90 phút. Ngày mai, chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận rủi ro, vì đó là điều cần thiết. Muốn lấy bóng từ họ, bạn phải pressing, và chúng tôi đã thấy việc đó khó thế nào trước những cầu thủ này".

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Slot đặc biệt đặt kỳ vọng vào sức nóng từ Anfield. Ông cho rằng ảnh hưởng từ khán đài sẽ quan trọng không kém màn thể hiện của các cầu thủ trên sân. PSG từng trải nghiệm bầu không khí tại Anfield, nhưng theo Slot, các CĐV Liverpool "vẫn có thể khiến sân đấu này còn cuồng nhiệt hơn nữa trong đêm quyết định". Đó cũng là lý do ông tin Liverpool vẫn còn quyền mơ về một cuộc ngược dòng, giống như cách đội bóng này từng nhiều lần viết nên lịch sử ở mặt trận Cúp C1.