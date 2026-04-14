Nhận định tứ kết Liverpool vs PSG, 02h00 ngày 15/4: Thử thách cực đại

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs PSG, tứ kết lượt về Champions League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liverpool đang đứng trước một trong những thử thách lớn nhất mùa giải khi tiếp đón PSG ở lượt về tứ kết Champions League.

Nhận định trước trận đấu Liverpool vs PSG

Thất bại 0-2 tại Parc des Princes khiến đại diện nước Anh rơi vào thế chân tường, nhưng Anfield vẫn là điểm tựa để họ nuôi hy vọng ngược dòng ở trận tứ kết lượt về. Điều tích cực cho Liverpool là họ vừa có cú hích tinh thần đúng lúc bằng chiến thắng 2-0 trước Fulham tại Ngoại hạng Anh. Trận thắng này giúp đội bóng thành phố cảng chặn lại chuỗi kết quả không tốt, đồng thời giữ được vị trí trong Top 5 Premier League.

Chiến thắng trước Fulham còn mang ý nghĩa khác: Liverpool không chỉ lấy lại sự tự tin mà còn phần nào xoay tua được lực lượng trước màn tái đấu sống còn với PSG. Trong bối cảnh Champions League gần như là hy vọng danh hiệu cuối cùng của họ mùa này, đó là bước chạy đà cần thiết.

Trước trận, chính Arne Slot cũng khẳng định đội bóng của ông vẫn tin có thể làm nên điều đặc biệt, nhưng với điều kiện phải chơi thật xuất sắc trước nhà đương kim vô địch châu Âu. Tinh thần ấy phản ánh đúng bản chất của Liverpool ở Champions League: càng bị dồn vào thế khó, họ càng dễ tạo ra một trận đấu giàu cảm xúc trên sân nhà. Vấn đề là cảm xúc thôi chưa đủ...

Rất khó để Liverpool ngược dòng

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs PSG

So với việc từng thua Barcelona 0-3 ở lượt đi và thắng lại 4-0 hồi mùa 2018/19, Liverpool bây giờ không đem đến nhiều niềm tin bằng. Thứ nhất là sự lép vế toàn diện của Liverpool trước PSG. Nếu nhìn vào trận lượt đi, họ thực sự có lý do để lo lắng. Đội bóng của Arne Slot chỉ cầm bóng 26%, tung ra 3 cú dứt điểm trong cả trận và không có nổi một pha sút trúng đích. PSG kiểm soát gần như toàn bộ thế trận, tạo ra áp lực lớn và lẽ ra còn có thể thắng đậm hơn.

Thứ 2, PSG đang đạt phong độ cao. Đội bóng Pháp bước vào trận đấu này với chuỗi phong độ rất ấn tượng, thắng nhiều trận liên tiếp, trong đó có màn hủy diệt Chelsea ở vòng trước và chiến thắng thuyết phục trước Liverpool ở lượt đi.

PSG vừa đón thêm cú hích lực lượng khi Bradley Barcola trở lại đội hình sau chấn thương mắt cá, giúp HLV Luis Enrique có thêm một mũi công tốc độ cho trận chiến tại Anfield. Dù Fabian Ruiz vẫn chưa thể thi đấu, chiều sâu đội hình và sự ổn định trong lối chơi của PSG vẫn khiến họ trở thành bên nắm quyền chủ động hơn. Và thứ 3 là lợi thế đối đầu. Từ năm 2018 đến nay, Liverpool và PSG đã gặp nhau 5 lần, họ thua 3 và chỉ thắng 2.

Xét tổng thể, đây là trận đấu mà Liverpool có thể thắng trong 90 phút nhờ sức ép từ Anfield, nhưng để lật ngược cả cặp đấu lại là câu chuyện khó hơn rất nhiều. PSG đang có phong độ, có lợi thế, có chiều sâu đội hình và cũng đã cho thấy họ đủ bản lĩnh để chặn đứng tham vọng của Liverpool.

Đội hình dự kiến Liverpool vs PSG

Liverpool (3-4-1-2): Mamardashvili; Konate, Van Dijk, Gomez; Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Kerkez; Szoboszlai; Wirtz, Ekitike.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-1 PSG

