Barca soi từng 'centimet cỏ', nghi Atletico chơi chiêu trước đại chiến

TPO - HLV Hansi Flick trực tiếp xỏ giày đi vào sân Metropolitano và chạm tay vào mặt cỏ. Chiến lược gia người Đức tin rằng đội chủ nhà Atletico cố tình để mặt cỏ cao hơn quy định nhằm làm khó lối chơi của Barca.

Barca đã phản ánh lên UEFA về tình trạng mặt sân Metropolitano Stadium, sau khi HLV Hansi Flick trực tiếp kiểm tra trong buổi tập làm quen trước trận. Nhà cầm quân người Đức nghi ngờ mặt cỏ cao hơn ngưỡng quy định, từ đây có thể ảnh hưởng đến chất lượng lối chơi của Barca. Và ngược lại, Atletico sẽ được hưởng lợi theo cách bố trí của đội chủ nhà.

Nguồn tin của Marca cho biết HLV Flick chủ động làm việc với đại diện UEFA ngay tại sân, yêu cầu kiểm tra lại các thông số kỹ thuật. Theo quy định, chiều cao cỏ không được vượt quá 3cm và phải đồng đều toàn bộ mặt sân. UEFA xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và sẽ kiểm tra và sẽ yêu cầu Atletico điều chỉnh nếu phát hiện sai lệch so với tiêu chuẩn.

Một mặt cỏ cao hơn bình thường sẽ khiến bóng lăn chậm hơn. Mặt cỏ ở sân Camp Nou chỉ cao 2,3cm (so với chuẩn 3cm) nhằm giúp các cầu thủ triển khai mượt mà nhất các đường chuyền sệt và ngắn.

Phía Atletico phủ nhận mọi nghi vấn cố tình chơi chiêu trước Barca. Đội chủ nhà khẳng định mặt cỏ Metropolitano vẫn duy trì đúng tiêu chuẩn, không có sự thay đổi so với các mùa giải trước. Thậm chí, Atletico tuyên bố chất lượng sân đã cải thiện vượt bậc trong thời gian gần đây sau khi kết thúc giai đoạn thời tiết giá lạnh ở Tây Ban Nha.

Bên cạnh chiều cao mặt cỏ, chuyện tưới nước cũng tác động lớn đến chất lượng trận đấu. Theo quy định UEFA, lịch tưới phải được thông báo trước và thực hiện đồng đều trên toàn sân, thường kết thúc trước giờ bóng lăn khoảng 60 phút. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về chuyện có tưới thêm hay không vẫn thuộc về đội chủ nhà, trừ khi UEFA can thiệp.

Trong quá khứ, Barca nhiều lần phàn nàn về điều kiện sân bãi khi thi đấu trên sân khách, đặc biệt trong các trận đấu lớn. Điển hình là trận bán kết Champions League 2010/11, HLV Pep Guardiola từng phản ứng với mặt cỏ tại sân Santiago Bernabeu, cho rằng chủ nhà cố tình để cao hơn nhằm hạn chế lối chơi tiki-taka của Barca. Sau đó, ở tứ kết Champions League 2015/16, Barcelona từng phản ứng dữ dội khi chơi ở Vicente Calderon của Atletico - cũng là câu chuyện chủ nhà để mặt cỏ cao hơn thông thường.

Atletico đã thắng Barca 2-0 ở trận tứ kết lượt đi. Thầy trò HLV Flick phải thắng với cách biệt 2 bàn trong trận lượt về để kéo trận đấu đến hiệp phụ. Đây là thử thách không dễ dàng cho "Gã khổng lồ" xứ Catalonia khi ở bên kia chiến tuyến là một Diego Simeone cáo già, vốn đã quá lọc lõi trong thế trận cần giữ vững lợi thế.

#Barca #Atletico #mặt sân #UEFA #gian lận #Champions League #tứ kết #Barca vs Atletico #đại chiến Barca vs Atletico #trực tiếp Barca vs Atletico #nhận định Barca vs Atletico

