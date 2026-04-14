Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

VFF ra án cực nặng với HLV Velizar Popov

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Velizar Popov bị đình chỉ làm nhiệm vụ nhiều trận đấu, chiểu theo quyết định của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

HLV Popov cần kiềm chế cảm xúc tránh gây bất lợi cho đội bóng

Bên cạnh việc bị cấm chỉ đạo 4 trận, HLV trưởng Thể Công Viettel đồng thời bị phạt 20 triệu đồng, theo Khoản 1 Điều 58 quy định kỷ luật.

Sự cố diễn ra ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước. HLV Velizar Popov đã phản ứng rất giận dữ sau tình huống ngoại binh Wesley bị phạm lỗi.

Do hành vi trên, nhà cầm quân Bulgaria bị nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Bức xúc tích tụ khiến ông Popov không kiềm chế được và đã cởi thẻ vứt ra sân. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền chỉ đạo của ông Popov.

Theo đánh giá của Ban Kỷ luật VFF, hành vi của HLV Popov vi phạm quy định giải đấu, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá. Ban Kỷ luật VFF vì vậy ra án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận, phạt 20 triệu đồng.

Án phạt đối với HLV Popov sẽ khiến Thể Công Viettel bất lợi trong cuộc đua vô địch LPbank V.League 2025/26. Trên bảng xếp hạng, Thể Công Viettel đang đứng nhì bảng với 38 điểm, kém Công an Hà Nội 7 điểm.

#V.League 2025/26 #Công an Hà Nội #Velizar Popov #Thể Công Viettel #trọng tài

Xem thêm

Cùng chuyên mục