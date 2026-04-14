VFF ra án cực nặng với HLV Velizar Popov

TPO - Ông Velizar Popov bị đình chỉ làm nhiệm vụ nhiều trận đấu, chiểu theo quyết định của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

HLV Popov cần kiềm chế cảm xúc tránh gây bất lợi cho đội bóng

Bên cạnh việc bị cấm chỉ đạo 4 trận, HLV trưởng Thể Công Viettel đồng thời bị phạt 20 triệu đồng, theo Khoản 1 Điều 58 quy định kỷ luật.

Sự cố diễn ra ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước. HLV Velizar Popov đã phản ứng rất giận dữ sau tình huống ngoại binh Wesley bị phạm lỗi.

Do hành vi trên, nhà cầm quân Bulgaria bị nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài Nguyễn Viết Duẩn. Bức xúc tích tụ khiến ông Popov không kiềm chế được và đã cởi thẻ vứt ra sân. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền chỉ đạo của ông Popov.

Theo đánh giá của Ban Kỷ luật VFF, hành vi của HLV Popov vi phạm quy định giải đấu, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá. Ban Kỷ luật VFF vì vậy ra án phạt đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận, phạt 20 triệu đồng.

Án phạt đối với HLV Popov sẽ khiến Thể Công Viettel bất lợi trong cuộc đua vô địch LPbank V.League 2025/26. Trên bảng xếp hạng, Thể Công Viettel đang đứng nhì bảng với 38 điểm, kém Công an Hà Nội 7 điểm.