CLB Thái Lan và Campuchia mượn sân của Việt Nam để thi đấu cúp Đông Nam Á

TPO - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa đưa ra quyết định đáng chú ý liên quan tới trận đấu giữa Bangkok United và PKR Svay Rieng tại bảng B Shopee Cup 2025/26. Theo đó, màn so tài này sẽ không diễn ra ở Campuchia như kế hoạch ban đầu mà được chuyển sang sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Bangkok United (áo xanh) sẽ thi đấu trận gặp Svay Rieng tại Hàng Đẫy

Theo lịch cập nhật từ ban tổ chức, trận đấu sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 22/4 và được tổ chức trên sân trung lập ở Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc chạm trán này được xếp tổ chức tại sân Morodok Techo ở Phnom Penh, Campuchia. Tuy nhiên, Bangkok United đã đề xuất thay đổi địa điểm. Họ nhất quyết không chịu sang Campuchia, buộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phải tính đến phương án thay thế.

Sau quá trình xem xét, Hàng Đẫy được lựa chọn nhờ đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, công tác tổ chức cũng như phù hợp với lịch thi đấu toàn giải. Việc một trận đấu thuộc đấu trường khu vực được đưa về Hà Nội tổ chức cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến đáng tin cậy của bóng đá Đông Nam Á ở những thời điểm cần phương án linh hoạt.

Sân Hàng Đẫy có sức chứa 22.500 khán giả

Hàng Đẫy vốn quen thuộc với người hâm mộ trong nước, nhưng lần này sân đấu tại trung tâm Thủ đô sẽ đảm nhận thêm vai trò “cứu cánh” cho một trận đấu quốc tế phát sinh biến động ngoài dự kiến.

Thực ra, trận đấu này không còn tác động đến cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B Shopee Cup. Nam Định đứng đầu với 13 điểm sau 5 trận, Johor Darul Ta'zim xếp thứ hai với 11 điểm sau 5 trận và cả 2 đã chắc suất đi tiếp.

Svay Rieng mới bỏ túi 7 điểm sau 4 trận còn Bangkok United là 4 điểm, đồng nghĩa cả hai đã hết cơ hội chen chân vào nhóm đi tiếp vì họ chỉ còn 1 trận. Nhiều khả năng đại diện Thái Lan sẽ không mang sang đội hình mạnh nhất cho màn so tài này. Bangkok United vẫn còn vướng bận đấu trường Cúp C2 châu Á, nơi họ sẽ gặp Gamba Osaka.