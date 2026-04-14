Hành trình Aqua Warriors: Khi tinh thần thể thao được tiếp sức bằng bản lĩnh Camel

Giữa lòng vịnh di sản xanh ngắt, hơn 2.000 “chiến binh” Aqua Warriors đã tạo nên một ngày hội thể thao đầy cảm hứng. Không chỉ là cuộc đua sức bền, đây còn là nơi bản lĩnh người Việt tỏa sáng với sự đồng hành tiếp sức đầy tâm huyết từ thương hiệu Camel.

Những "sải tay" vượt sóng và ý chí quật cường

Aqua Warriors không dành cho những tâm thế e dè. Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực thi đấu đã "nóng" lên bởi sự quyết tâm của các vận động viên (VĐV). Từ những người chơi chuyên nghiệp đến các em nhỏ tại đường đua Aqua Warriors Kids, tất cả đều chung một khát khao: chiến thắng bản thân.

Là nhà tài trợ chính, Camel đã mang thông điệp “Bản lĩnh” lồng ghép vào từng cung đường chạy, từng chặng bơi. Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Camel hiểu rằng ý chí kiên cường chính là nền tảng cho mọi thành công. Chính vì thế, sự hiện diện của thương hiệu tại giải đấu multi-sport này như một lời cam kết tiếp sức cho những trái tim bền bỉ nhất của hơn 2.000 vận động viên tham gia.

Camel tiếp tục là Nhà tài trợ chính của chuỗi giải Aqua Warriors. Sự kiện với hơn 2.000 vận động viên trên toàn quốc tham gia với 3 bộ môn

Bộ môn Bơi

Bộ môn Đạp

Bộ môn Chạy

Trạm năng lượng khổng lồ tại vạch đích

Để giải quyết bài toán thể lực cho một số lượng lớn VĐV, Camel đã triển khai một hệ sinh thái tiếp sức quy mô với hàng trăm nghìn sản phẩm. Tại khu vực phục hồi, không khó để bắt gặp hình ảnh các vận động viên thưởng thức nước tinh khiết, nước giải khát, hay nạp lại năng lượng nhanh chóng bằng mì ăn liền và cà phê tỉnh táo.

Điểm nhấn thú vị nhất chính là những lon bia Camel mát lạnh chờ đón các chiến binh tại vạch đích. Đứng ở góc độ tổ chức, đại diện Ban tổ chức (BTC) sự kiện bày tỏ sự hài lòng về sự phối hợp nhịp nhàng của nhà tài trợ:

“Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành chuyên nghiệp của Camel. Sự xuất hiện của thương hiệu không chỉ làm tăng tính hấp dẫn, sôi động cho giải đấu mà còn thúc đẩy tinh thần gắn kết cộng đồng tích cực. Trong tương lai, BTC kỳ vọng sẽ cùng Camel mở rộng thêm nhiều hoạt động trải nghiệm văn minh, cùng nhau lan tỏa những giá trị thể thao tốt đẹp.”

Camel định hướng lâu dài sẽ đồng hành cùng các sự kiện thể thao sức bền tại Việt Nam

Không dừng lại ở đường đua Aqua Warriors, tinh thần bứt phá này đang được Camel đưa vào cuộc sống thường nhật thông qua chiến dịch hè "Truy tìm Camel - Khui hè trúng lớn". Đây là bước đi chiến lược nhằm tri ân khách hàng và kéo dài niềm cảm hứng chiến thắng xuyên suốt mùa hè năm nay.

Trong tầm nhìn dài hạn, Camel sẽ tiếp tục là cái tên quen thuộc tại các giải Marathon và sự kiện thể thao sức bền trên toàn quốc. Đó không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu, mà là sứ mệnh thúc đẩy lối sống năng động, bản lĩnh và đầy năng lượng cho cộng đồng người Việt mà tập đoàn đã kiên trì theo đuổi suốt 30 năm qua.