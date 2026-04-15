35 đội tranh tài tại Giải bóng đá U9 toàn quốc 2026

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Trưởng Ban tổ chức Giải nhấn mạnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là cơ quan của T.Ư Đoàn, trong nhiều năm qua đã luôn phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức các giải bóng đá, trong đó có Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup.
Với mong muốn tìm kiếm, góp phần phát triển đào tạo các tài năng bóng đá trẻ cho nền bóng đá nước nhà, năm 2021, Giải bóng đá U9 toàn quốc lần đầu được tổ chức với sự tham dự của 16 đội bóng đến từ 16 tỉnh, thành trên toàn quốc. Qua 5 năm tổ chức, Giải đã nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo nhà nước; các Sở, ban, ngành; các tầng lớp người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi trên khắp mọi miền của đất nước.
“Giải đấu ngày càng hoàn thiện và có thêm nhiều đội bóng tham gia, giúp các cầu thủ nhí nâng tầm chuyên môn để trở thành các cầu thủ giỏi trong tương lai”, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho hay.
Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú cho biết, từ 16 đội thi đấu từ mùa đầu tiên, năm 2026, với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ, Giải bóng đá U9 toàn quốc đã đón nhận 35 đội bóng U9 đăng ký tham dự. Đây là một sự phát triển vượt bậc, cho thấy tầm vóc và uy tín của giải đối với các đội bóng trên toàn quốc.
Giải bóng đá U9 toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi từ ngày 09/8 đến ngày 26/8/2026 với sự góp mặt của các đội bóng: Lào Cai, Liên đoàn BĐ Tuyên Quang, Phú Thọ, Liên đoàn BĐ Hà Nội, H.Y.S Hà Nội, CLB BĐ Hà Nội, Công An Hà Nội, VietFootBall, CLB BĐ Hải Phòng, Liên đoàn BĐ Hải Phòng, Gia Bảo Hải Phòng, CLB BĐ PVF-CNAD, Luxury Hạ Long, Liên đoàn BĐ Thanh Hóa, T&T Nghệ An, Sông Lam Nghệ An, Gia Lai, Sao Việt Gia Lai, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, Lâm Đồng, Liên đoàn BĐ Lâm Đồng 1, Liên đoàn BĐ Lâm Đồng 2, IEC Quảng Ngãi, Duy Tân Quảng Ngãi, Văn Tâm Đồng Nai, Khuyến Nông Đồng Nai, Nam Việt, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh, Thuận An TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn BĐ TP. Hồ Chí Minh 1, Liên đoàn BĐ TP. Hồ Chí Minh 2, Ves TP. Hồ Chí Minh, Tiến Đạt Ngọc Hùng, CLB BĐ Công An TP. Hồ Chí Minh.