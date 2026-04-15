Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

35 đội tranh tài tại Giải bóng đá U9 toàn quốc 2026

Trọng Đạt

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 quy tụ 35 đội bóng, tiếp tục là sân chơi lớn nhất dành cho lứa tuổi nhỏ, đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo công bố nhà tài trợ Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Trưởng Ban tổ chức Giải nhấn mạnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng là cơ quan của T.Ư Đoàn, trong nhiều năm qua đã luôn phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức các giải bóng đá, trong đó có Giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup.

Với mong muốn tìm kiếm, góp phần phát triển đào tạo các tài năng bóng đá trẻ cho nền bóng đá nước nhà, năm 2021, Giải bóng đá U9 toàn quốc lần đầu được tổ chức với sự tham dự của 16 đội bóng đến từ 16 tỉnh, thành trên toàn quốc. Qua 5 năm tổ chức, Giải đã nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo nhà nước; các Sở, ban, ngành; các tầng lớp người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi trên khắp mọi miền của đất nước.

“Giải đấu ngày càng hoàn thiện và có thêm nhiều đội bóng tham gia, giúp các cầu thủ nhí nâng tầm chuyên môn để trở thành các cầu thủ giỏi trong tương lai”, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho hay.

Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Phú cho biết, từ 16 đội thi đấu từ mùa đầu tiên, năm 2026, với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ, Giải bóng đá U9 toàn quốc đã đón nhận 35 đội bóng U9 đăng ký tham dự. Đây là một sự phát triển vượt bậc, cho thấy tầm vóc và uy tín của giải đối với các đội bóng trên toàn quốc.

Giải bóng đá U9 toàn quốc sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi từ ngày 09/8 đến ngày 26/8/2026 với sự góp mặt của các đội bóng: Lào Cai, Liên đoàn BĐ Tuyên Quang, Phú Thọ, Liên đoàn BĐ Hà Nội, H.Y.S Hà Nội, CLB BĐ Hà Nội, Công An Hà Nội, VietFootBall, CLB BĐ Hải Phòng, Liên đoàn BĐ Hải Phòng, Gia Bảo Hải Phòng, CLB BĐ PVF-CNAD, Luxury Hạ Long, Liên đoàn BĐ Thanh Hóa, T&T Nghệ An, Sông Lam Nghệ An, Gia Lai, Sao Việt Gia Lai, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai, Lâm Đồng, Liên đoàn BĐ Lâm Đồng 1, Liên đoàn BĐ Lâm Đồng 2, IEC Quảng Ngãi, Duy Tân Quảng Ngãi, Văn Tâm Đồng Nai, Khuyến Nông Đồng Nai, Nam Việt, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh, Thuận An TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn BĐ TP. Hồ Chí Minh 1, Liên đoàn BĐ TP. Hồ Chí Minh 2, Ves TP. Hồ Chí Minh, Tiến Đạt Ngọc Hùng, CLB BĐ Công An TP. Hồ Chí Minh.

