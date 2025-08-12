Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xuất hiện bảng đấu 'tử thần' tại Giải bóng đá U9 toàn quốc

Trọng Đạt

Chiều 11/8, tại Tây Ninh, ban tổ chức (BTC) Giải bóng đá U9 toàn quốc 2025 đã tiến hành họp báo, bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 24 đội tham dự mùa giải năm nay.

2-5986.jpg

Với vai trò đại diện BTC giải, ông Phan Việt Hùng - Phó TBT báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, đã chia sẻ quá trình chuẩn bị cho giải năm nay. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày khai mạc diễn ra hôm nay, 12/8.

Đại diện đơn vị đăng cai, ông Lê Quang Chánh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tây Ninh rất vui mừng chào đón 24 đội U9 trên toàn quốc về thi đấu tại địa phương.

Thông qua giải đấu này, Tây Ninh cũng muốn lan toả với bạn bè cả nước về những địa danh đẹp, nổi tiếng của địa phương như: Toà thánh cao đài Tây Ninh, Núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng…

Kết thúc phần chia sẻ của BTC giải, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho 24 đội tham dự giải đấu năm nay.

Lá thăm may rủi, đã đưa 4 đội bóng mạnh gồm: Ban Mê Ngọc Hùng, Việt Hùng Thanh Hoá, T&T VSH và Thái Bình nằm chung tại bảng B. Đây được xem là bảng đấu “tử thần” của giải.

Hôm nay, 12/8, giải đấu sẽ chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Buổi chiều cùng ngày, diễn ra lễ khai mạc giải và trận đấu khai mạc giữa U9 Long An - Tây Ninh đối đầu với U9 Công an Hà Nội.

1-9218.jpg
Trọng Đạt
