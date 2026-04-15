Arne Slot bức xúc vì Liverpool mất penalty trong ngày thua PSG

TPO - HLV Arne Slot cho rằng đáng ra trọng tài phải cho Liverpool được hưởng phạt đền từ tình huống Alexis Mac Allister ngã ra trong vòng cấm. Quyết định này đã góp phần khiến The Kop bại trận.

Trong đêm Anfield đầy cảm xúc, Liverpool chơi không đến nỗi lép vế, thậm chí tạo ra nhiều sức ép hơn ở không ít thời điểm, nhưng bước ngoặt gây tranh cãi lại xuất hiện khi quả phạt đền dành cho Liverpool bị hủy bỏ sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Tình huống xuất hiện sau khi Alexis Mac Allister bị ngã trong vòng cấm và trọng tài ban đầu đã chỉ tay vào chấm penalty. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã hủy quyết định. Với Slot, đó không chỉ là một tình huống làm đổi chiều trận đấu, mà còn là chi tiết khiến sự thất vọng của ông bị đẩy lên cao nhất.

“Tôi không bất ngờ vì từ đầu mùa, chúng tôi đã hứng chịu rất nhiều quyết định bất lợi. Dường như có ai đó nhắm vào chúng tôi trong mùa giải này”, vị HLV Liverpool nói. “Nếu trọng tài không thổi phạt đền ngay từ đầu, VAR sẽ không bao giờ can thiệp. Chúng ta đã thấy rất nhiều quả phạt đền từ va chạm nhẹ vẫn được công nhận vì có sự va chạm. Đó là điều đã được thể hiện rõ ràng trên sân”.

Khoảnh khắc Alexis Mac Allister ngã ra trong vòng cấm

Cách Slot bày tỏ quan điểm cho thấy ông không đơn thuần tiếc nuối một cơ hội ghi bàn, mà thực sự bất bình vì cho rằng đội bóng của mình đã không nhận được sự công bằng vào đúng thời điểm cần nhất. Trong bối cảnh Liverpool đang cố vùng lên để kéo PSG vào thế giằng co, việc mất đi một quả phạt đền khiến mọi toan tính chiến thuật gần như sụp đổ.

Hậu vệ Ibrahima Konte của Liverpool cũng chung quan điểm: "Đối với tôi đó là một quả phạt đền rõ ràng. Tôi đứng phía sau trọng tài. Nếu chúng tôi được hưởng quả phạt đền và ghi bàn thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác".

Thực tế là ở trận lượt về vào rạng sáng nay, đại diện nước Anh vẫn tạo ra nhiều pha hãm thành, cầm bóng nhỉnh hơn, dứt điểm nhiều hơn và liên tục tìm cách đẩy PSG lùi sâu. Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt ở chỗ chỉ một quyết định cũng có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Khi penalty không được công nhận, Liverpool vừa mất cơ hội rút ngắn cách biệt, vừa đánh mất cú hích tinh thần mà Anfield chờ đợi. Và rồi khi còn chưa kịp gượng dậy, họ lại bị Ousmane Dembele trừng phạt bằng cú đúp, chính thức khép lại hành trình châu Âu trong nỗi tiếc nuối lớn.