Barcelona bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League

TPO - Lamine Yamal ghi bàn nhưng Barca vẫn thua chung cuộc 2-3 trước Atletico Madrid sau 2 lượt tứ kết, qua đó bị loại khỏi Champions League.

Barca thêm một lần nữa bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu. Với thất bại 0-2 ở trận lượt đi, Barca sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công, gây sức ép dữ dội lên phần sân Atletico Madrid. Ngay phút thứ 4, trung vệ Clement Lenglet mắc sai lầm để bóng bật ra sau pha áp sát của Lamine Yamal.

Bóng đến vị trí của Ferran Torres và anh thực hiện đường chuyền cho Yamal dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn đưa Barca vươn lên dẫn 1-0. Thế trận sau đó tiếp tục diễn ra vô cùng nóng bỏng khi cả đôi bên đều quá hiểu lối chơi của nhau.

Phút 24, Barca tiếp tục có bàn thứ 2 và người lập công lần này là Torres. Xuất phát từ pha chọc khe của Olmo, Torres thoát xuống tung pha dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Atletico Madrid không kịp cản phá. Đến thời điểm này, tổng tỷ số 2 lượt trận đã được cân bằng 2-2.

Tuy nhiên, ở thời điểm đang hưng phấn nhất, Barca có vẻ như đã không đề phòng các tình huống phản công sắc bén của Atletico Madrid. Phút 31, Marcos Llorente bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Ademola Lookman đệm bóng cận thành phá lưới đội khách.

Bước sang hiệp 2, Barca vẫn chiếm ưu thế trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 67%. Các cơ hội vẫn được tạo ra trước khung thành Atletico Madrid nhưng Yamal và các đồng đội không tận dụng thành công. Phút 55, Torres một lần nữa phá lưới Atletico nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Đến phút 79, trung vệ Garcia bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu khi xác định anh truy cản trái phép với Alexander Sorloth. Phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại, Barca đã không thể có thêm bàn thắng và buộc phải chấp nhận rời sân với tỷ số chung cuộc 2-1.

Kết quả này khiến Barca bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt tứ kết.