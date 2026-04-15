Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Barcelona bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lamine Yamal ghi bàn nhưng Barca vẫn thua chung cuộc 2-3 trước Atletico Madrid sau 2 lượt tứ kết, qua đó bị loại khỏi Champions League.

Barca thêm một lần nữa bị Atletico Madrid loại khỏi Champions League

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay từ đầu. Với thất bại 0-2 ở trận lượt đi, Barca sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công, gây sức ép dữ dội lên phần sân Atletico Madrid. Ngay phút thứ 4, trung vệ Clement Lenglet mắc sai lầm để bóng bật ra sau pha áp sát của Lamine Yamal.

Bóng đến vị trí của Ferran Torres và anh thực hiện đường chuyền cho Yamal dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn đưa Barca vươn lên dẫn 1-0. Thế trận sau đó tiếp tục diễn ra vô cùng nóng bỏng khi cả đôi bên đều quá hiểu lối chơi của nhau.

Phút 24, Barca tiếp tục có bàn thứ 2 và người lập công lần này là Torres. Xuất phát từ pha chọc khe của Olmo, Torres thoát xuống tung pha dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Atletico Madrid không kịp cản phá. Đến thời điểm này, tổng tỷ số 2 lượt trận đã được cân bằng 2-2.

Tuy nhiên, ở thời điểm đang hưng phấn nhất, Barca có vẻ như đã không đề phòng các tình huống phản công sắc bén của Atletico Madrid. Phút 31, Marcos Llorente bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Ademola Lookman đệm bóng cận thành phá lưới đội khách.

Bước sang hiệp 2, Barca vẫn chiếm ưu thế trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 67%. Các cơ hội vẫn được tạo ra trước khung thành Atletico Madrid nhưng Yamal và các đồng đội không tận dụng thành công. Phút 55, Torres một lần nữa phá lưới Atletico nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

Đến phút 79, trung vệ Garcia bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu khi xác định anh truy cản trái phép với Alexander Sorloth. Phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại, Barca đã không thể có thêm bàn thắng và buộc phải chấp nhận rời sân với tỷ số chung cuộc 2-1.

Kết quả này khiến Barca bị loại khỏi Champions League với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt tứ kết.

Vĩnh Xuân
#Tứ kết Champions League #Lamine Yamal #Barcelona #Atletico Madrid #trọng tài

Xem thêm

Cùng chuyên mục