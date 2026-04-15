Dembele lập cú đúp, PSG nhấn chìm Liverpool tại Champions League

TPO - Ousmane Dembele đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp PSG đánh bại Liverpool 2-0 ngay tại Anfield, qua đó giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số thuyết phục 4-0 sau hai lượt trận.

Đây là một chiến thắng mang đậm dấu ấn bản lĩnh của nhà đương kim vô địch trong cơn mưa nặng hạt phủ kín Anfield. Trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà trong hiệp hai khi họ được tiếp lửa bởi bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà, PSG vẫn đứng vững, để rồi tung ra những đòn kết liễu đầy lạnh lùng.

Phút 72, Dembele phá vỡ thế bế tắc bằng một khoảnh khắc xuất thần. Từ đường chuyền của Bradley Barcola, ngôi sao người Pháp thực hiện cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc xa khung thành Liverpool.

Đến những phút bù giờ, vẫn là Dembele, ấn định tỷ số 2-0 cho PSG bằng một pha dứt điểm cận thành lạnh lùng.

PSG kiểm soát thế trận trong hiệp một, dù Dembele đã bỏ lỡ một vài cơ hội rõ rệt, bao gồm cú dứt điểm cận thành đưa bóng vọt xà và một tình huống khác khi Mamardashvili kịp lùi về đấm bóng giải nguy.

Liverpool vùng lên ở đầu hiệp 2 nhưng thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Joe Gomez và Alexis Mac Allister. Ngay cả khi Mohamed Salah tạo ra cơ hội rõ rệt cho Milos Kerkez, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với đội chủ sân Anfield.

Trận đấu cũng không thiếu tình huống gây tranh cãi. Khán giả tại Anfield đã la ó dữ dội trong hiệp hai sau khi một quả phạt đền của Liverpool bị VAR hủy bỏ. Trước đó, trọng tài đã cho rằng Willian Pacho phạm lỗi với Alexis Mac Allister trong vòng cấm.

Nỗi buồn của Liverpool còn bị nhân lên khi Hugo Ekitike dính chấn thương và rời sân trên cáng trong nước mắt.

Chiến thắng tại Anfield không chỉ đưa PSG vào bán kết lần thứ 5 trong 7 mùa gần nhất, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng bảo vệ ngôi vương châu Âu.

Với Liverpool, giấc mơ châu Âu khép lại trong tiếc nuối. Khi những cơ hội không được chuyển hóa thành bàn thắng, và khi đối thủ tận dụng gần như hoàn hảo từng khoảnh khắc, kết cục là điều không thể đảo ngược. Anfield vẫn rực lửa, nhưng lần này, ánh sáng ấy không đủ để tạo nên một cuộc lội ngược dòng kỳ diệu.