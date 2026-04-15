Chân sút 95 triệu euro của Liverpool nghi đứt dây chằng, bỏ lỡ World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Đêm Champions League tại Anfield đã trở thành cơn ác mộng đối với Liverpool và Hugo Ekitike. CLB Anh bị loại với tổng tỷ số 0-4 còn Hugo Ekitike cũng gần như chắc chắn bị loại khỏi World Cup 2026.

Phút 28, khi đang cố xoay người, Ekitike dường như bị vướng đế giày vào mặt sân và ngay lập tức gục xuống, ôm lấy mắt cá chân phải. Hình ảnh cầu thủ người Pháp quằn quại trong lúc được đội ngũ y tế chăm sóc gợi nên nhiều lo lắng.

Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa anh rời sân bằng cáng. Theo mô tả từ Sky Sports, chấn thương này “làm dấy lên lo ngại Ekitike có thể gặp vấn đề nặng ở gót chân Achilles”, dù Liverpool chưa công bố kết luận chính thức. Nhiều nguồn tin khác khẳng định khả năng tiền đạo trị giá 95 triệu euro bị đứt dây chằng là 90%. “Nếu vậy, anh ấy sẽ phải nghỉ từ 9-12 tháng, coi như mất luôn World Cup 2026”, tờ Marca nhấn mạnh.

Sau trận, Arne Slot liên tiếp đưa ra những phát biểu đầy bất an. Nhà cầm quân người Hà Lan nói thẳng rằng tình hình của Ekitike “rất tệ”, nhưng ông chưa thể khẳng định mức độ nghiêm trọng cụ thể cho đến khi đội ngũ y tế tiến hành chụp chiếu. Slot cũng cho biết học trò của mình “đã rời sân và trở về ngay trong hiệp 2” nên bản thân ông chưa thể trực tiếp cập nhật nhiều hơn sau trận”.

Liverpool không chỉ thất vọng vì bị PSG đánh bại, mà còn đối diện nguy cơ mất thêm một mắt xích quan trọng trên hàng công. Ekitike đã ghi 19 bàn cho Liverpool và tuyển Pháp mùa này, đồng thời được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của Les Bleus tại World Cup 2026. Bởi vậy, nếu chấn thương nặng như lo ngại, đây sẽ là cú đánh kép với cả Liverpool lẫn cá nhân chân sút sinh năm 2002.

Không khí ảm đạm càng bao trùm Anfield khi Liverpool thua PSG 0-2 ở lượt về và bị loại với tổng tỷ số 0-4. Vì sau chấn thương của Alexander Isak, họ lại mất thêm Ekitike, 2 trong 3 bản hợp đồng đắt giá nhất sân Anfield trong Hè 2025.

Với NHM Les Bleus, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào kết quả kiểm tra y tế của Ekitike. Chắc chắn họ đang theo dõi sát sao từng chi tiết y tế liên quan đến một trong những cầu thủ chủ chốt của mình.

Đặng Lai
#Hugo Ekitike #Liverpool #Arne Slot #PSG #Champions League #chấn thương #Anfield #bóng đá Anh #tuyển Pháp

