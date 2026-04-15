Bom tấn trên hàng công đội tuyển Việt Nam, thêm 1 tiền đạo nhập tịch mới đá ASEAN Cup 2026?

TPO - Thách thức với Nguyễn Tiến Linh và các tiền đạo Việt Nam có thể tăng lên nếu tới đây Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch và được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu hàng công "sát thủ" ở ASEAN Cup 2026?

Geovane Magno (Brazil) sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,88m, trội hơn tất cả các tiền đạo hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chân sút Ninh Bình sở hữu "kèo trái" khéo léo, tốc độ và kỹ năng dứt điểm cực tốt.

Anh là một trong những "sát thủ" ở V.League với hiệu suất ghi bàn duy trì ổn định qua các mùa giải. Đặc biệt hơn ngoài khả năng đá trung phong, Geovane khi cần có thể chơi dạt biên, tạo thành mũi tấn công nguy hiểm.

Giới chuyên môn đánh giá sự góp mặt của Geovane Magno có thể khiến hàng tấn công đội tuyển Việt Nam giàu đột biến và khả năng gây sức ép với đối thủ hơn. Tiền đạo Brazil có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo khi ở tuyến giữa, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu những gương mặt bậc nhất như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên.

Geovane sở hữu chân trái khéo léo và kỹ năng dứt điểm cực tốt

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bỏ ngỏ khả năng Geovane có thể tham dự ASEAN Cup 2026, giải đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

"Về vấn đề chuyên môn, HLV Kim Sang-sik có toàn quyền và chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc triệu tập cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi là VFF sẽ hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết để HLV trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên đối với vấn đề cầu thủ nhập tịch, chúng tôi duy trì quan điểm cần có sự cân bằng, đảm bảo đội tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt nhưng đồng thời thúc đẩy nâng cao nội lực bóng đá Việt Nam"-vị lãnh đạo trên cho biết.

Bên cạnh Geovane Magno, một số trường hợp nhập tịch hoặc cầu thủ Việt kiều khác có thể sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập để thử nghiệm, đánh giá để cân nhắc sử dụng.