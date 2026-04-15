Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bom tấn trên hàng công đội tuyển Việt Nam, thêm 1 tiền đạo nhập tịch mới đá ASEAN Cup 2026?

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thách thức với Nguyễn Tiến Linh và các tiền đạo Việt Nam có thể tăng lên nếu tới đây Geovane Magno hoàn tất thủ tục nhập tịch và được HLV Kim Sang-sik gọi vào đội tuyển Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-04-15-luc-090210.png
Đội tuyển Việt Nam có thể sở hữu hàng công "sát thủ" ở ASEAN Cup 2026?

Geovane Magno (Brazil) sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,88m, trội hơn tất cả các tiền đạo hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chân sút Ninh Bình sở hữu "kèo trái" khéo léo, tốc độ và kỹ năng dứt điểm cực tốt.

Anh là một trong những "sát thủ" ở V.League với hiệu suất ghi bàn duy trì ổn định qua các mùa giải. Đặc biệt hơn ngoài khả năng đá trung phong, Geovane khi cần có thể chơi dạt biên, tạo thành mũi tấn công nguy hiểm.

Giới chuyên môn đánh giá sự góp mặt của Geovane Magno có thể khiến hàng tấn công đội tuyển Việt Nam giàu đột biến và khả năng gây sức ép với đối thủ hơn. Tiền đạo Brazil có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo khi ở tuyến giữa, đội tuyển Việt Nam hiện sở hữu những gương mặt bậc nhất như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức hay Đỗ Hoàng Hên.

anh-chup-man-hinh-2026-04-15-luc-090250.png
Geovane sở hữu chân trái khéo léo và kỹ năng dứt điểm cực tốt

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bỏ ngỏ khả năng Geovane có thể tham dự ASEAN Cup 2026, giải đấu thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

"Về vấn đề chuyên môn, HLV Kim Sang-sik có toàn quyền và chịu trách nhiệm cao nhất đối với việc triệu tập cầu thủ vào đội tuyển Việt Nam. Quan điểm của chúng tôi là VFF sẽ hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết để HLV trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên đối với vấn đề cầu thủ nhập tịch, chúng tôi duy trì quan điểm cần có sự cân bằng, đảm bảo đội tuyển Việt Nam đạt thành tích tốt nhưng đồng thời thúc đẩy nâng cao nội lực bóng đá Việt Nam"-vị lãnh đạo trên cho biết.

Bên cạnh Geovane Magno, một số trường hợp nhập tịch hoặc cầu thủ Việt kiều khác có thể sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập để thử nghiệm, đánh giá để cân nhắc sử dụng.

Tiểu Yến
#Đội tuyển Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #cầu thủ nhập tịch #Geovane Magno #Đỗ Hoàng Hên #Nguyễn Quang Hải

