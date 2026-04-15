TaylorMade Vietnam Long Drive Championship 2026: 'Đường đua sức mạnh' trở lại Đồi Rồng

Giải TaylorMade Vietnam Long Drive Championship 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 23-24/5 tại sân golf Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), hứa hẹn mang đến những màn so tài mãn nhãn của các “tay to” làng golf Việt.

Khác biệt hoàn toàn với thể thức thi đấu golf truyền thống, Long Drive là cuộc đua của sức mạnh và kỹ thuật bùng nổ. Mục tiêu duy nhất của các vận động viên (VĐV) là thực hiện những cú đánh đưa bóng đi xa nhất có thể, đồng thời đảm bảo bóng nằm trong phạm vi khu vực quy định để vượt qua đối thủ trong các lượt đối kháng trực tiếp.

Mùa giải đầu tiên năm 2025 đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với hai nhà vô địch đầu tiên là Lê Chúc An (nữ) và Jung Soo Yang (nam).

Trở lại năm 2026, giải đấu được nâng tầm với hàng loạt điểm mới đáng chú ý. Tổng quỹ thưởng tăng lên hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó nhà vô địch nam nhận 300 triệu đồng, nữ 200 triệu đồng. Đáng chú ý, tiền thưởng sẽ được phân bổ theo thứ hạng, tạo động lực cho VĐV ngay từ vòng loại.

Giải cũng lần đầu mở rộng cho VĐV nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, hứa hẹn nâng cao chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh.

Về điều kiện thi đấu, khu vực driving range Đồi Rồng được lựa chọn với mặt sân rộng và bằng phẳng, cùng “grid” tính điểm mở rộng lên 60 yards. Đây được xem là bước đi quan trọng giúp các VĐV tự tin tung ra những cú đánh tối đa sức mạnh, hướng tới việc thiết lập những kỷ lục khoảng cách mới.