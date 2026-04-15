Nhận định tứ kết Bayern Munich vs Real Madrid, 02h00 ngày 16/4: Allianz Arena rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Real Madrid, lượt về vòng tứ kết Champions League 2025/26, lúc 02h00 ngày 16/4. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận chiến tại Munich không chỉ là cuộc đấu về chiến thuật và phong độ, mà còn là màn thử thách bản lĩnh giữa hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá châu Âu.

Nhận định trước trận đấu

Cuộc đối đầu lần thứ 30 ở Champions League giữa hai “gã khổng lồ” châu Âu Bayern Munich và Real Madrid tại Allianz Arena sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới giữa tuần này.

Đại diện nước Đức bước vào trận tứ kết lượt về với lợi thế mong manh nhưng đầy giá trị: chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu. Trong trận đấu ấy, Luis Diaz và Harry Kane đã lập công giúp “Hùm xám” chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trước Real. Tuy nhiên, bàn rút ngắn muộn của Kylian Mbappe vẫn đủ để giữ lại hy vọng cho đội bóng Hoàng gia.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, Bayern có cơ sở để tự tin. Lịch sử đứng về phía họ khi đã vượt qua 29/30 cặp đấu hai lượt tại cúp châu Âu sau khi giành chiến thắng trên sân khách ở lượt đi. Đáng chú ý, trong 13 lần chỉ thắng cách biệt 1 bàn, họ vẫn đi tiếp tới 12 lần, một thống kê phản ánh bản lĩnh của đội bóng giàu truyền thống.

Không chỉ vậy, phong độ hiện tại của Bayern là cực kỳ ấn tượng. Chiến thắng hủy diệt 5-0 trước St Pauli giúp họ tiến sát chức vô địch Bundesliga, khi đã tạo khoảng cách 12 điểm với Borussia Dortmund. Tuy nhiên, tham vọng lớn nhất của Bayern vẫn là Champions League - danh hiệu mà họ chưa chạm tới kể từ mùa 2019/20.

Điểm tựa lớn nhất của “Hùm xám” lúc này chính là Allianz Arena, nơi đã trở thành pháo đài thực sự. Bayern toàn thắng 5 trận sân nhà tại cúp châu Âu mùa này, ghi trung bình hơn 3 bàn mỗi trận, và chỉ thua 1 trong 28 trận sân nhà gần nhất tại Champions League. Trên mọi đấu trường, họ cũng chỉ thất bại 2/44 trận tại đây.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang đứng trước nguy cơ trải qua mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp. Những cú sảy chân liên tiếp tại La Liga với thất bại trước Mallorca và trận hòa trước Girona đã khiến họ bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch.

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Alvaro Arbeloa trong giai đoạn hậu Xabi Alonso. Khi La Liga dần tuột khỏi tầm tay và Copa del Rey đã khép lại trong thất vọng, Champions League trở thành “lá bài” duy nhất để cứu vãn mùa giải của Los Blancos.

Dù vậy, lịch sử vẫn dành cho Real Madrid những điểm tựa đáng kể. Đội bóng Hoàng gia, với kỷ lục 15 lần vô địch châu Âu, đã toàn thắng 7 lần gần nhất ở tứ kết Champions League trước các đại diện Đức. Họ cũng thắng 9/11 cặp đấu gần nhất trước các CLB Bundesliga và duy trì thành tích khá ổn định khi thi đấu trên đất Đức.

Đáng chú ý, Real Madrid bất bại trong 4 lần gần nhất làm khách tại Allianz Arena (thắng 3, hòa 1), và từng loại chính Bayern ở bán kết mùa giải 2023/24 với tổng tỷ số 4-3. Những con số đó là lời nhắc nhở rằng, dù đang ở thế bất lợi, Los Blancos chưa bao giờ là đối thủ có thể bị xem nhẹ.

Thông tin lực lượng

Bayern sẽ không có Lennart Karl và Sven Ulreich vì chấn thương. Harry Kane nhiều khả năng vẫn ra sân dù gặp vấn đề nhẹ sau lượt đi. Chân sút người Anh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công khi đã in dấu giày ở 4 trận Champions League liên tiếp gặp Real Madrid. Với 11 bàn thắng mùa này, Kane chỉ còn cách kỷ lục cá nhân đúng 1 pha lập công,

Trên hàng công, Serge Gnabry được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát, sát cánh cùng Luis Diaz và Michael Olise. Trong khi đó, Jamal Musiala có thể chỉ bắt đầu từ băng ghế dự bị. Ở tuyến giữa, cuộc cạnh tranh giữa Aleksandar Pavlovic và Leon Goretzka hứa hẹn sẽ mang đến sự cân bằng về cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm.

Hàng thủ của “Hùm xám” đón nhận cú hích lớn khi bộ ba Jonathan Tah, Dayot Upamecano và Josip Stanisic sẵn sàng tái xuất, án ngữ phía trước khung thành của thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer.

Phía bên kia chiến tuyến, Real Madrid cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Thibaut Courtois và Rodrygo vắng mặt vì chấn thương, trong khi Aurelien Tchouameni bị treo giò.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Kylian Mbappe - chân sút số một Champions League mùa này với 14 bàn thắng. Ngôi sao người Pháp vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương.

Nếu Mbappe kịp bình phục, anh nhiều khả năng sẽ hợp cùng Vinicius Junior trên hàng công, bên cạnh một trong hai lựa chọn Arda Guler hoặc Brahim Diaz. Ở tuyến giữa, bộ ba Eduardo Camavinga, Federico Valverde và Jude Bellingham được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiệm vụ kiểm soát thế trận trong một trận đấu mà Real Madrid không còn đường lùi.