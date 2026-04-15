Festival bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai: Chờ đón sự bùng nổ của 12 đội trong và ngoài nước

Không chỉ tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh cho các cầu thủ trẻ trong và ngoài nước, Festival Bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 còn là dịp để tỉnh Gia Lai quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh trong phát triển thể thao, du lịch và dịch vụ đến bạn bè quốc tế.

Ngày 15/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Gia Lai cho biết, trong khuôn khổ những hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, sẽ diễn ra giải Festival bóng đá quốc tế U.14.

Tổng giải thưởng trên 40.000USD

Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai 2026 do Công ty CP Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai tổ chức, với sự phối hợp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng các sở, ban, ngành, địa phương và các đối tác trong nước, quốc tế.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11-17/5 tại sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Dự kiến có sự tham gia của 12 đội trong và ngoài nước thi đấu trên sân 11 người (tổng giải thưởng trên 40.000USD).

Các đơn vị báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị cho giải.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai, tham gia giải đấu, về phía các đội trong nước, những cái tên đã xác nhận tham dự gồm: PVF, Sông Lam Nghệ An, CLB Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước và đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Ở nhóm quốc tế, giải có sự góp mặt của các đội tuyển và câu lạc bộ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như: tuyển Malaysia, CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC và Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan) và Khăm Say (Lào).

Mặt sân cỏ tại sân vận động Pleiku Arena được chăm sóc đảm bảo điều kiện tốt nhất để phục vụ giải đấu.

Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn

Để chuẩn bị cho sự kiện thể thao mang tầm quốc tế, UBND tỉnh Gia Lai đã thành lập Ban tổ chức giải và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức triển khai tổ chức Giải Festival Bóng đá trẻ Quốc tế - Gia Lai năm 2026 và các hoạt động khởi động, đồng hành cùng sự kiện trên.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Ban tổ chức đã cơ bản hoàn tất việc gửi thư mời và tiếp nhận xác nhận tham dự từ các đội bóng, đồng thời triển khai các thủ tục liên quan như đặt vé máy bay, bố trí lưu trú, phương tiện di chuyển và xây dựng lịch thi đấu.

Về cơ sở vật chất, sân vận động Pleiku Arena đã hoàn tất việc cải tạo mặt cỏ, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, đồng thời sửa chữa khán đài và các phòng chức năng. Trong khi đó, Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng đang tiếp tục được hoàn thiện với các hạng mục như sân tập, phòng chức năng và hệ thống kỹ thuật phục vụ thi đấu, tập luyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 bên phải), động viên, tặng quà cho đội chủ nhà LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị (chiều 13/4), bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Ban Tổ chức cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn diện các khâu chuẩn bị, đặc biệt là công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, hậu cần và phương án vận hành.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh cần bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn của FIFA, AFC và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; chủ động xây dựng các phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức thành công giải. Yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đúng tiến độ đề ra.

Giải đấu nhằm tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh cho các cầu thủ trẻ trong và ngoài nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Nguyễn Thị Thanh Lịch, đây dịp quan trọng nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển du lịch gắn với thể thao, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Gia Lai đến với du khách trong nước và quốc tế. Tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công tác an ninh, y tế, xuất nhập cảnh, lưu trú và phương tiện di chuyển nhằm phục vụ giải đấu...