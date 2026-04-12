Gia Lai xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026

Điểm nhấn khác biệt của gian hàng tỉnh Gia Lai tại hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) chính là sự kết hợp giữa công nghệ và truyền thống. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm hình ảnh du lịch tỉnh qua màn hình Led lớn, đồng thời trực tiếp thưởng lãm các nghệ nhân trình diễn nhạc cụ dân tộc và võ cổ truyền…

“Đại ngàn chạm biển xanh" ngay giữa lòng Thủ đô

Tham gia hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội - VITM 2026, tỉnh Gia Lai không chỉ mang đến những thông tin dịch vụ đơn thuần mà còn tái hiện một không gian văn hóa đặc trưng "Đại ngàn chạm biển xanh" ngay giữa lòng Thủ đô.

Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh này thực hiện gian hàng chung của tỉnh có diện tích lên tới 90m² với quy mô 10 gian hàng mở cả 4 mặt, tọa lạc tại vị trí trung tâm (Khu A2, Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE).

Điểm nhấn khác biệt của gian hàng Gia Lai chính là sự kết hợp giữa công nghệ và truyền thống. Du khách sẽ được trải nghiệm hình ảnh du lịch tỉnh qua màn hình Led lớn, đồng thời trực tiếp thưởng lãm các nghệ nhân trình diễn nhạc cụ dân tộc và võ cổ truyền.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như hòa tấu nhạc cụ dân tộc "Hội làng", múa "Trình tường khánh chúc" hay "Tây Sơn bước chân hào kiệt" mang đến hơi thở mạnh mẽ, hào hùng của vùng đất đỏ đại ngàn, lay động cảm xúc của bạn bè quốc tế và du khách Thủ đô. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các biểu trưng và linh vật Năm Du lịch Quốc gia 2026 tạo nên điểm "check-in" không thể bỏ qua đối với khách tham quan.

Tỉnh Gia Lai tham gia quảng bá văn hóa, du lịch tại hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam diễn ra ở Hà Nội.

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá tại gian hàng, Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh vào chiều ngày 9/4 tại khách sạn TQT. Đây là diễn đàn quan trọng với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu từ Cục Du lịch Quốc gia, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các hãng hàng không và hơn hàng trăm doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của các địa phương.

Tại đây, Gia Lai giới thiệu tổng quan các hoạt động trọng tâm của Năm Du lịch Quốc gia 2026, công bố các sản phẩm du lịch mới và các tour tuyến đặc trưng. Đặc biệt, các biên bản ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Gia Lai với Hiệp hội Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành lớn sẽ là tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu đưa khách du lịch đến với tỉnh.

Theo ngành Du lịch tỉnh Gia Lai, việc tham gia VITM Hà Nội 2026 không chỉ là nhiệm vụ quảng bá mà còn là chiến lược để Gia Lai xây dựng thương hiệu du lịch bền vững. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, Gia Lai đang thể hiện quyết tâm cao độ trong việc đón đầu vận hội từ Năm Du lịch Quốc gia 2026, hứa hẹn một năm bùng nổ của ngành “công nghiệp không khói” tỉnh nhà.

Gia Lai xúc tiến du lịch tại hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM 2026.

Gia Lai phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững

Phát biểu tại hội nghị xúc tiến du lịch, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai cho biết: Năm 2026 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Gia Lai, gắn với việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương và của tỉnh, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, Gia Lai vinh dự được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, cơ hội lớn để giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới, trên cơ sở liên kết giữa hai vùng đất giàu bản sắc: Bình Định và Gia Lai.

Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột quan trọng của phát triển kinh tế tỉnh, gắn kết chặt chẽ với nông nghiệp, dịch vụ, văn hóa và các ngành khác. Tỉnh sẽ phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, trải nghiệm sâu sắc, dựa trên tài nguyên thiên nhiên, văn hóa đặc sắc; lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và du khách làm thước đo.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh chia sẻ một điều nhiều người thường hỏi: Gia Lai có gì khác biệt? Theo bà, câu trả lời nằm ngay trong chính tên gọi của chủ đề Năm Du lịch Quốc gia năm nay và ở chính những giá trị mà địa phương đang sở hữu và kết nối, đó là sự giao thoa hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và không gian phát triển.

Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam.

Đến với Gia Lai, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình đặc sắc, bắt đầu từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đến với những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Đó là hành trình từ đại ngàn hùng vĩ với Biển Hồ, rừng xanh bạt ngàn… đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng rực rỡ, chỉ trong một cung đường kết nối ngày càng thuận lợi.

Không chỉ có thiên nhiên, Gia Lai còn là nơi hội tụ của chiều sâu văn hóa, lịch sử và các sản phẩm du lịch đa dạng - từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp đến nghỉ dưỡng. Chính sự kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa các yếu tố đó đã tạo nên một Gia Lai khác biệt: giàu bản sắc, giàu trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển bền vững.

Khi thực hiện quét mã QR du khách sẽ có được những thông tin về các đặc sản tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.