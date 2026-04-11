Hành động của doanh nghiệp có... núi tiền

TPO - Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động và mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng, một diễn biến đáng chú ý trên sàn chứng khoán: Nhiều doanh nghiệp lớn gửi tiền mặt vào ngân hàng để tối ưu hóa lợi nhuận, tạo nguồn thu ổn định với hàng nghìn tỷ đồng lãi mỗi năm.

Theo các báo cáo tài chính sau kiểm toán, không ít doanh nghiệp hiện đang “ngồi trên núi tiền”, với quy mô tiền và các khoản tương đương tiền lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng. Thay vì đẩy mạnh đầu tư sản xuất trong bối cảnh còn nhiều biến động, nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương án an toàn hơn là gửi ngân hàng, tận dụng mức lãi suất hấp dẫn để tạo dòng tiền ổn định.

Một trong những ví dụ điển hình là Tập đoàn Bảo Việt. Theo báo cáo tài chính năm 2025, tổng giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của doanh nghiệp này đã lên tới 259.477 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 225.400 tỷ đồng của năm trước. Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản.

Tiền gửi ngân hàng của Tập đoàn Bảo Việt tăng mạnh trong năm 2025.

Tiền gửi ngắn hạn dưới một năm của Bảo Việt đạt gần 120.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoảng 96.700 tỷ đồng vào cuối năm 2024. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn duy trì gần 27.000 tỷ đồng tiền gửi dài hạn. Như vậy, tổng quy mô tiền gửi ngân hàng của Bảo Việt đã xấp xỉ 146.500 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng tài sản.

Những khoản tiền này chủ yếu được gửi tại các ngân hàng thương mại lớn, với lãi suất có thời điểm lên tới 9%/năm. Nhờ đó, hoạt động tài chính tiếp tục trở thành “trụ cột” lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong năm 2025, Bảo Việt ghi nhận doanh thu tài chính gần 14.040 tỷ đồng, trong đó riêng lãi tiền gửi đóng góp tới 7.260 tỷ đồng.

Không chỉ riêng Bảo Việt, nhiều doanh nghiệp lớn khác cũng đang tận dụng chiến lược tương tự. Trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ, Viettel Global ghi nhận hơn 45.000 tỷ đồng tiền mặt, trong đó tiền gửi có kỳ hạn chiếm tới hơn 30.660 tỷ đồng. Đây là nguồn thu tài chính ổn định, góp phần cải thiện lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Ở nhóm năng lượng, Lọc hóa dầu Bình Sơn và PV GAS lần lượt nắm giữ 43.760 tỷ đồng và gần 40.000 tỷ đồng tiền mặt. Đáng chú ý, các khoản tiền gửi có kỳ hạn chiếm tới khoảng 82% tổng lượng tiền, cho thấy xu hướng ưu tiên kênh đầu tư an toàn, sinh lời ổn định.

Bên cạnh đó, hàng loạt doanh nghiệp đầu ngành khác như FPT, Thế Giới Di Động, Petrolimex, Hòa Phát hay Vinamilk cũng duy trì lượng tiền mặt từ vài chục nghìn tỷ đồng, phần lớn trong số đó được phân bổ vào tiền gửi ngân hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam cuối năm 2025 và đầu năm 2026 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về mặt bằng lãi suất. Nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài, phổ biến từ mức 5-6%/năm lên 7-8%/năm. Với các khoản tiền gửi lớn, lãi suất thậm chí có thể vượt 9%/năm, tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn doanh nghiệp.

Việc gửi ngân hàng không chỉ giúp doanh nghiệp bảo toàn vốn mà còn tạo ra nguồn thu tài chính đáng kể mà không cần chịu nhiều rủi ro như các kênh đầu tư khác. Đặc biệt, với những doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt lớn, chỉ cần tận dụng lãi suất cao cũng đủ mang về hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.