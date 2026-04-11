Made in Da Nang Expo 2026: Điểm hẹn trải nghiệm sản phẩm và văn hóa Đà Nẵng

Từ ngày 16 đến 20/4, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026 – Made in Da Nang Expo 2026 sẽ diễn ra, mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm và văn hóa đặc trưng của thành phố đến người dân và du khách.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Công Thương chủ trì tổ chức. Chương trình dự kiến quy tụ hơn 112 cụm gian hàng trên diện tích trưng bày hơn 10.000 m², với sự tham gia của gần 80 xã, phường, đặc khu cùng các sở, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Triển lãm, hơn 500 sản phẩm tiêu biểu thuộc nhiều lĩnh vực sẽ được giới thiệu, tập trung vào các nhóm sản phẩm đặc trưng địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề; sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao; sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cùng các mặt hàng phục vụ du lịch và tiêu dùng.

Điểm đáng chú ý là không gian năm nay được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, tạo điều kiện để khách tham quan dễ dàng trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp và mua sắm ngay tại chỗ.

Không gian trải nghiệm văn hóa, làng nghề và check-in đặc sắc

Triển lãm Made in Da Nang Expo 2026 không chỉ là không gian mua sắm, quảng bá sản phẩm mà còn được đầu tư thành không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc, phù hợp với nhu cầu tham quan, vui chơi của gia đình và du khách.

Một góc check-in rực rỡ tại Made in Da Nang Expo 2026, biểu tượng cho 93 phường xã và đặc khu Hoàng Sa của thành phố

Nhiều hoạt động trình diễn làng nghề truyền thống sẽ diễn ra xuyên suốt, giúp khách tham quan được trực tiếp quan sát và trải nghiệm các công đoạn sản xuất mây tre đan, chế tác đồ gỗ mỹ nghệ, đúc đồng - những nghề gắn với giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật như trình diễn áo dài lụa với bộ sưu tập “Đà Nẵng trong tôi”, biểu diễn múa cồng chiêng của đồng bào Cơ Tu và nghệ thuật dân gian Bài chòi, sẽ góp phần tái hiện không gian văn hóa miền Trung.

Các không gian check-in được thiết kế từ mang cảm hứng từ Hội An và Đà Nẵng, kết hợp giữa chất liệu, văn hóa bản địa với phong cách thiết kế hiện đại Đây sẽ là điểm dừng chân thú vị cho người dân và du khách lưu lại khoảnh khắc khi tham quan triển lãm.

Tăng kết nối giao thương, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp địa phương

Chuỗi các hội nghị, hội thảo chuyên sâu dành cho doanh nghiệp

Song song với các hoạt động phục vụ công chúng, Triển lãm còn tổ chức chuỗi sự kiện chuyên sâu dành cho doanh nghiệp và xúc tiến xuất khẩu, như: Hội nghị kết nối giao thương giữa Đà Nẵng và các tỉnh, thành (sáng ngày 17/4), Hội thảo tham vấn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tiêu biểu thành phố (chiều ngày 17/4) và Hội thảo “Made in Đà Nẵng vượt xuyên biên giới cùng Amazon” (sáng ngày 18/4) với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực thương mại, marketing, xúc tiến xuất khẩu. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tiếp cận xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới, nâng cao năng lực xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Với chủ đề “Niềm tin hàng Việt – Made in Đà Nẵng”, Triển lãm không chỉ góp phần quảng bá sản phẩm địa phương mà còn tạo thêm một điểm đến tham quan, trải nghiệm trong dịp tháng 4, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân và du khách.

Triển lãm mở cửa từ 8 giờ 30 đến 21 giờ 30 mỗi ngày tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, số 09 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cẩm Lệ. Người dân và du khách có thể tham quan miễn phí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.