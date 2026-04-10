VNPT Money và Hà Nội Metro ra mắt 'Tiện ích Metro' đi tàu điện không tiền mặt

Sự hợp tác giữa VNPT Money và Hà Nội mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển thuận tiện hơn trên ứng dụng Hanoi Metro, từ kích hoạt vé thông minh đến thanh toán không tiền mặt. Đây cũng là một bước tiến trong việc thúc đẩy giao thông số và hình thành thói quen đi lại văn minh tại đô thị.

Đi Metro đơn giản hơn chỉ với một chiếc điện thoại

Thay vì phải thực hiện nhiều bước như trước đây, giờ đây người dùng có thể bắt đầu hành trình chỉ với vài thao tác cơ bản trên ứng dụng Hà Nội Metro. Trong đó, tính năng Vé thông minh (Tap & Go) cho phép kích hoạt vé trực tiếp trên ứng dụng và quét mã QR để qua cổng kiểm soát. Cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm khi lượng hành khách tăng cao.

Bên cạnh đó, Ví thanh toán VNPT Money tích hợp trên ứng dụng Hà Nội Metro giúp người dùng dễ dàng mua vé lượt, vé tuần, vé tháng, đồng thời sử dụng thêm nhiều tiện ích khác như nạp tiền điện thoại hay mua gói cước ngay trên cùng một nền tảng.

Sự kết hợp này giúp ứng dụng Hà Nội Metro không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, mà còn từng bước trở thành một công cụ tiện ích hàng ngày, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng đô thị hiện đại.

Khi công nghệ tạo ra trải nghiệm di chuyển thuận tiện hơn

Điểm đáng chú ý của “Tiện ích Metro” không chỉ nằm ở yếu tố công nghệ, mà ở cách công nghệ được đưa vào giải quyết những bất tiện rất cụ thể trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Trước đây, việc sử dụng tàu điện thường đi kèm với một số thao tác thủ công như mua vé trực tiếp, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chờ đợi tại quầy vào giờ cao điểm. Những bước này tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm chung của người dùng.

Với giải pháp mới từ VNPT Money và Hà Nội Metro, nhiều khâu đã được đơn giản hóa. Người dùng có thể chủ động hơn trong việc mua vé, kích hoạt vé và kiểm soát hành trình của mình. Việc chuyển từ trải nghiệm truyền thống sang trải nghiệm số giúp quá trình đi lại trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn mỗi ngày.

Quan trọng hơn, đây là cách để công nghệ thực sự đi vào đời sống theo hướng thiết thực, dễ sử dụng và gần gũi với người dân. Thay vì những thay đổi phức tạp, giải pháp mới tập trung vào việc giúp hành khách tiết kiệm thời gian, giảm phiền hà và nâng cao sự thoải mái trong từng chuyến đi.

Góp phần thúc đẩy giao thông đô thị thông minh

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng, sự hợp tác giữa VNPT Money và Hà Nội Metro còn góp phần giải quyết những bài toán lớn hơn của giao thông đô thị hiện đại.

Việc giảm phụ thuộc vào tiền mặt giúp giảm tải cho quầy bán vé, tăng tốc độ lưu thông tại các nhà ga, hạn chế ùn ứ vào giờ cao điểm và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống metro. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

Việc tích hợp thanh toán số và vé điện tử cũng là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái giao thông số trong tương lai. Khi người dân dần hình thành thói quen sử dụng các giải pháp số trong di chuyển hàng ngày, việc kết nối các dịch vụ công cộng khác trên cùng nền tảng sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Sự đồng hành giữa VNPT Money và Hà Nội Metro cho thấy xu hướng công nghệ đang ngày càng gắn chặt với nhu cầu thiết thực của người dân, góp phần xây dựng một môi trường giao thông hiện đại, văn minh và thuận tiện hơn cho Thủ đô.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới phát triển đô thị thông minh, những giải pháp như vậy được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giao thông số trong tương lai.

Nhiều ưu đãi nhân dịp ra mắt

Nhằm khuyến khích người dùng làm quen với tiện ích mới, nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cũng được triển khai trong giai đoạn ra mắt. Cụ thể, từ ngày 08/04 đến 20/5/2026, người dùng kích hoạt thành công ví thanh toán trên ứng dụng Hanoi Metro sẽ nhận ưu đãi trị giá 50.000 đồng. Bên cạnh đó, chương trình hoàn tiền 50% giá vé khi sử dụng Vé thông minh cũng được áp dụng từ ngày 08/04 đến 30/4/2026.

Những ưu đãi này không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đi lại mà còn tạo động lực để trải nghiệm phương thức di chuyển mới thuận tiện, hiện đại hơn.

Việc ra mắt “Tiện ích Metro” là thêm một bước tiến cho thấy nỗ lực của VNPT Money và Hà Nội Metro trong việc mang đến các giải pháp thiết thực, lấy người dùng làm trung tâm, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giao thông đô thị tại Việt Nam.