FTE Hotels: ‘Cú đúp’ danh giá khẳng định vị thế dẫn đầu du lịch xanh và chất lượng dịch vụ đẳng cấp

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi khách du lịch ngày càng ưu tiên những trải nghiệm thân thiện với môi trường và giàu bản sắc văn hóa, câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp lưu trú là: Làm thế nào để vừa đẳng cấp, vừa bảo vệ môi trường? FTE Group đã trả lời câu hỏi đó bằng một “cú đúp” giải thưởng đầy thuyết phục: Chứng nhận Du lịch xanh VITA GREEN và Danh hiệu Khách sạn xuất sắc 2025 dành cho cả hai khách sạn thành viên FTE Ba Đình Hotel và FTE Hạ Long Hotel. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho chất lượng dịch vụ chuẩn mực mà còn là minh chứng rõ nét cho hành trình phát triển bền vững mà tập đoàn đã và đang kiên trì theo đuổi.

Bà Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc hệ thống FTE Group (đứng giữa) vinh dự nhận chứng nhận Du lịch xanh VITA GREEN và danh hiệu khách sạn xuất sắc 2025 với 02 chi nhánh FTE Hạ Long Hotel và FTE Ba Đình Hotel.

Hành trình “xanh” hóa dịch vụ lưu trú

Được phát động bởi Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) từ năm 2019, bộ tiêu chí Du lịch xanh VITA GREEN được xây dựng dựa trên bốn trụ cột chính: môi trường, văn hóa, cộng đồng và giáo dục. Với hơn 100 chỉ số đánh giá ở ba cấp độ (Đạt chuẩn, Tiên tiến và Xuất sắc), việc lọt qua vòng đánh giá khắt khe này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc và có chiến lược bài bản trong chuyển đổi xanh. Năm 2025 ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi VITA GREEN được nâng tầm thành nhãn hiệu bảo chứng giao dịch quốc tế, mở ra “hộ chiếu xanh” giúp các doanh nghiệp du lịch Việt Nam hội nhập sâu rộng với thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, danh hiệu Khách sạn xuất sắc 2025 nằm trong hệ thống Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, nhằm ghi nhận những tập thể có thành tích nổi bật trong lĩnh vực lưu trú.

Với hai chi nhánh trong hệ thống đồng thời được vinh danh “Khách sạn xuất sắc 2025” và “VITA GREEN 2025”, FTE Group tự hào mang đến cho khách hàng những dịch vụ tối ưu, đồng thời không ngừng khẳng định cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, cộng đồng.

Việc hai khách sạn thành viên của FTE Group đồng thời đạt được cả hai danh hiệu cao quý này không phải là sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình nỗ lực nhất quán. Tập đoàn tin rằng một khách sạn thực sự đẳng cấp không chỉ nằm ở thiết kế tinh xảo, tiện nghi sang trọng mà còn phải đẹp trong cách vận hành và có trách nhiệm với cộng đồng. Từ việc tối ưu hóa quy trình nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương, đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, tất cả đã được hệ thống vận hành một cách bài bản và xuyên suốt, tạo nên một “trải nghiệm xanh” trọn vẹn cho du khách.

“Khách sạn được xây bằng con người” – Giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt

Phía sau thành công rực rỡ này là một đội ngũ nhân sự được vận hành với triết lý “làm nghề bằng sự tử tế và tự trọng”. Đối với FTE Group, một nụ cười chân thành, một thái độ phục vụ tận tâm hay một hành động quan tâm đến đồng nghiệp cũng chính là góp phần xây dựng một môi trường làm việc văn minh và một thương hiệu đáng tin cậy. Chính tinh thần ấy đã lan tỏa thành những giá trị tích cực, tạo nên sự khác biệt trong mắt du khách và các tổ chức đánh giá uy tín. Bên cạnh đó, FTE Group còn sở hữu lợi thế từ hệ sinh thái đa ngành của mình (bao gồm giáo dục, thương mại dịch vụ, tài chính), cho phép khách sạn triển khai các chương trình kết nối liên hoàn, mang đến những ưu đãi và trải nghiệm độc quyền mà ít đơn vị nào có được.

FTE Group liên tục mang tới cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng, mang tới sự hài lòng cho khách hàng và thấm nhuần triết lý kinh doanh “đặt khách hàng là trọng tâm”.

Hướng tới tương lai: Kiến tạo những “trạm dừng chân” đáng nhớ

Cú đúp giải thưởng là cột mốc quan trọng, song không phải là đích đến cuối cùng. FTE Group cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm du lịch xanh bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt trong từng trải nghiệm. Với tầm nhìn trở thành điểm đến lý tưởng, nơi khách hàng không chỉ được tận hưởng những tiện ích thượng lưu mà còn có thể cảm nhận và kết nối với những giá trị sống tích cực, FTE Group trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức đánh giá, các đối tác, và đặc biệt là quý khách hàng – những người đã đồng hành và truyền cảm hứng để tập đoàn không ngừng hoàn thiện mỗi ngày.

Tổng Giám đốc Vũ Loan cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, khẳng định chuẩn mực và giá trị bền vững mà FTE Group mang lại cho khách hàng và cộng đồng.