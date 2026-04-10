Thêm doanh nghiệp vàng vi phạm

TPO - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I vừa công bố kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Huy Thanh Jewelry), qua đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thanh tra đã ra quyết định xử phạt hành chính với doanh nghiệp này.

Theo kết luận, cơ quan thanh tra phát hiện Huy Thanh Jewelry chưa thực hiện đầy đủ thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi có thay đổi về địa điểm sản xuất. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo cơ quan quản lý nắm bắt chính xác thông tin về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Số liệu báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty được xác định là chưa chính xác. Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, doanh nghiệp bị phát hiện gửi báo cáo giao dịch có giá trị lớn không đúng thời hạn; việc gửi quy định nội bộ cũng như thông báo thay đổi thông tin người đầu mối phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đảm bảo thời gian theo quy định.

Một điểm kinh doanh vàng của Huy Thanh Jewelry.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra nêu rõ công ty đã kê khai sai, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Huy Thanh Jewelry không nộp Phụ lục I theo quy định. Đây là các vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trên cơ sở các sai phạm này, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huy Thanh Jewelry trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định về phòng, chống rửa tiền và gửi số liệu báo cáo không chính xác từ hai lần trở lên trong một năm tài chính.

Hiện cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính của doanh nghiệp tới cơ quan Thuế TP. Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Huy Thanh Jewelry phải khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Huy Thanh Jewelry được thành lập từ năm 2006, với vốn điều lệ gần 457 tỷ đồng. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, cùng hệ thống kinh doanh rộng khắp với 17 địa điểm tại miền Bắc, 7 tại miền Trung và 12 tại miền Nam.

Kết luận thanh tra lần này cho thấy, dù không phát hiện dấu hiệu gây bất ổn thị trường, việc tuân thủ đầy đủ các quy định về báo cáo, thuế và phòng, chống rửa tiền vẫn là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Đây cũng là cơ sở để cơ quan quản lý tiếp tục siết chặt kỷ cương, góp phần đảm bảo tính minh bạch và ổn định của thị trường.

Liên quan đến kết luận thanh tra này, hôm nay (10/4), Huy Thanh Jewelry đã có thông báo phản hồi. Về các nội dung còn tồn tại, doanh nghiệp khẳng định đã thực hiện chế độ báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước Khu vực I đầy đủ, đúng hạn theo quy định, đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn thanh tra.

“Hiện chúng tôi đang khẩn trương rà soát và khắc phục triệt để các điểm tồn tại nhằm hoàn thiện quy trình quản trị, đảm bảo hoạt động hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Huy Thanh Jewelry cũng khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi kết luận thanh tra.

Năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà Nhà nước cũng thanh tra các doanh nghiệp như PNJ, SJC... liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước cũng chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế các đơn vị sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Ngày 6/4 vừa qua, Công an TP. Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; ông Vũ Minh Tú - Trưởng Ban trợ lý độc lập cùng một số nhân viên công ty.

Theo cơ quan điều tra, các cá nhân này bị cáo buộc đã chỉ đạo sử dụng hai hệ thống phần mềm kế toán, đồng thời xóa dữ liệu từ cuối năm 2024 đến nay. Qua trích xuất dữ liệu giai đoạn 2020 - 2023, doanh thu thực tế của công ty được xác định khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu báo cáo thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.