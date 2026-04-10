Lời giải cho bài toán đồng phục doanh nghiệp trong bối cảnh thắt chặt ngân sách

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng siết chặt ngân sách nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả vận hành và hình ảnh tổ chức đang trở thành bài toán trọng tâm đối với nhiều lãnh đạo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít khoản đầu tư quy mô lớn vào đồng phục và quà tặng doanh nghiệp lại chưa mang lại hiệu quả tương xứng.

Theo ghi nhận, chi phí dành cho các hạng mục này tại nhiều doanh nghiệp có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Dẫu vậy, tỷ lệ sử dụng thực tế lại không cao, cả năm nhân sự chỉ mặc được một tới hai lần. Đồng phục sau khi cấp phát ít được sử dụng thường xuyên, trong khi nhiều vật phẩm quà tặng nhanh chóng bị thay thế bởi các sản phẩm có tính tiện dụng cao hơn.

Đồng phục của thương hiệu Zalo được sản xuất bởi CXP By Coolmate

Khoảng cách giữa đầu tư và hiệu quả sử dụng

Nguyên nhân của tình trạng trên không đơn thuần nằm ở quy mô ngân sách, mà chủ yếu xuất phát từ sự thiếu đồng bộ giữa mục tiêu quản trị và trải nghiệm người sử dụng.

Ở góc độ nội bộ, đồng phục vốn được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa hình ảnh và tăng cường tính gắn kết trong tổ chức. Tuy nhiên, nếu sản phẩm không đáp ứng các tiêu chí cơ bản như sự thoải mái, tính linh hoạt hay yếu tố thẩm mỹ, nhân sự có xu hướng hạn chế sử dụng trong thực tế.

Đồng phục của thương hiệu FPT Software được sản xuất bởi CXP By Coolmate

Tương tự, đối với quà tặng doanh nghiệp, nhiều đơn vị vẫn ưu tiên các sản phẩm mang tính hình thức, ít giá trị sử dụng. Điều này khiến vòng đời của sản phẩm ngắn, đồng thời làm giảm khả năng duy trì sự hiện diện của thương hiệu trong đời sống hàng ngày.

Các chuyên gia cho rằng, khi sản phẩm không được sử dụng thường xuyên, khoản đầu tư ban đầu gần như không tạo ra giá trị gia tăng, từ đó dẫn đến lãng phí nguồn lực.

IKAME Global – một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ – đã lựa chọn đầu tư vào chất liệu và thiết kế theo hướng hiện đại, phù hợp với môi trường làm việc năng động cho hơn 1.500 sản phẩm đồng phục cho nhân sự.

Đồng phục của thương hiệu iKame được sản xuất bởi CXP By Coolmate

Chuyển dịch từ chi phí sang giá trị sử dụng

Trước thực tế trên, nhiều doanh nghiệp bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì coi đồng phục và quà tặng là hạng mục chi phí mang tính thủ tục, các đơn vị này hướng tới việc tối ưu hóa giá trị sử dụng như một tiêu chí cốt lõi.

Trong đó, yếu tố trải nghiệm người dùng được đặt lên hàng đầu. Đồng phục cần đáp ứng yêu cầu về chất liệu, form dáng và tính ứng dụng trong nhiều bối cảnh làm việc. Quà tặng cần có khả năng đồng hành cùng người dùng trong sinh hoạt thường ngày, thay vì chỉ mang ý nghĩa lưu niệm.

Túi tote sự kiện TEDXULIS được sản xuất bởi CXP By Coolmate

Ghi nhận từ một số doanh nghiệp cho thấy, khi sản phẩm được đầu tư theo hướng này, tỷ lệ sử dụng tăng đáng kể. Đồng thời, hình ảnh doanh nghiệp cũng được duy trì một cách ổn định thông qua sự hiện diện tự nhiên của các vật phẩm trong môi trường làm việc và đời sống.

Xu hướng tìm kiếm giải pháp triển khai đồng bộ

Một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp hiện nay là đảm bảo sự đồng nhất giữa đồng phục và quà tặng về chất lượng, thiết kế và hình ảnh. Việc triển khai rời rạc qua nhiều nhà cung cấp khác nhau dễ dẫn đến thiếu nhất quán, đồng thời phát sinh chi phí quản lý.

Do đó, xu hướng tìm kiếm các đơn vị cung cấp giải pháp trọn gói đang ngày càng rõ nét. Các đơn vị này tham gia vào toàn bộ quy trình, từ tư vấn, thiết kế đến sản xuất và kiểm soát chất lượng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí vận hành.

Trong số đó, CXP by Coolmate là đơn vị cung cấp giải pháp đồng phục và quà tặng độc bản, đậm dấu ấn khác biệt cho doanh nghiệp và tổ chức. Với nền tảng sản xuất kế thừa từ Coolmate, đơn vị này cung cấp đa dạng sản phẩm từ áo thun, áo polo, áo khoác đến các phụ kiện như mũ, túi. Các chất liệu được lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu sử dụng, trong khi hệ thống công nghệ in – thêu giúp đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh, đem lại trải nghiệm hàng đầu dành cho người sử dụng.

Đồng phục giải chạy Tiền Phong Marathon được sản xuất bởi CXP By Coolmate

Đây cũng là cách giải quyết giúp ban lãnh đạo và bộ phận đặt hàng dễ dàng với quy trình sản xuất quy mô lớn, có thể lên tới 1.000 sản phẩm trong 24 giờ, giao hàng đúng hẹn để đảm bảo kế hoạch cho doanh nghiệp.

CXP By Coolmate là một trong những đơn vị đồng hành cùng giải chạy Tiền Phong Marathon với hơn 12.000 VĐV trên toàn quốc.