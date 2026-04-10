Care For Việt Nam trao vốn cho 10 hợp tác xã, hộ gia đình ở Hưng Yên

Đây là hoạt động trao vốn lần thứ hai nằm trong khuôn khổ sáng kiến đầy ý nghĩa nhằm tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp. Hưng Yên cũng là tỉnh thứ hai trên cả nước vinh dự được đón nhận chương trình này sau lần triển khai đầu tiên rất thành công tại tỉnh Vĩnh Long vào năm 2025.

Tiếp sức hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế

Thông qua sự kết nối của Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty TNHH Care For Việt Nam cùng Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức trao nguồn vốn sinh kế thiết thực cho các trường hợp tại các xã Tiên Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Hưng, Bắc Đông Quan. Trong đợt hỗ trợ này, Hợp tác xã dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt Bắc Đông Quan là đơn vị tập thể tiêu biểu được nhận số vốn 20 triệu đồng.

Công ty TNHH Care For Việt Nam cùng Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao nguồn vốn sinh kế thiết thực cho các chị em phụ nữ khó khăn trên địa bàn.

Bà Phạm Thị Chìu, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ, đơn vị được thành lập từ năm 2018, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn từ dịch tả lợn châu Phi đến đại dịch Covid-19, nhưng các chị em vẫn bám trụ với nghề. Hiện tại, hợp tác xã có 61 thành viên, với 14 nữ công nhân trực tiếp tham gia thu gom rác bằng những chiếc xe thùng lôi đã cũ kỹ. “Nguồn vốn này sẽ được sử dụng để hợp tác xã đóng tiếp 8 chiếc xe thùng lôi mới, giúp chị em vận chuyển rác từ các thôn xóm ra bãi tập trung thuận lợi hơn, đảm bảo vệ sinh môi trường địa phương”, bà Chìu xúc động cho biết.

Tại xã Đông Hưng, đoàn công tác đã đến thăm cơ sở sản xuất bánh truyền thống của chị Phạm Thị Nga. Là một phụ nữ khuyết tật cột sống từ năm 9 tuổi, chị Nga không đầu hàng số phận mà chọn cách gắn bó với nghề gói bánh chưng, bánh gai gia truyền suốt 30 năm qua. Chị bộc bạch, quá trình làm nghề gặp rất nhiều trở ngại, từ việc đi tìm mua lá dong tốt đến việc phải đun bánh bằng củi thủ công đầy vất vả. Nhận được số vốn 15 triệu đồng, chị Nga không giấu nổi niềm vui sướng: “Số tiền này giúp tôi có thêm điều kiện lấy gạo nếp ngon, mua nồi chuyên dụng để luộc bánh và hướng tới nâng cấp điện 3 pha, qua đó nâng cao năng suất để sản phẩm vươn xa hơn”.

Ông Phạm Tường Huy - Phó Tổng Giám đốc CFVN trao biểu trưng tài trợ cho chị Phạm Thị Nga.

Cùng chung khát vọng vươn lên, gia đình chị Trần Thị Tuyên ở xã Bắc Tiên Hưng cũng nhận được 10 triệu đồng để đầu tư máy móc cho cơ sở sản xuất bẫy chuột. Công việc làm bẫy thủ công đòi hỏi nhiều công đoạn từ cắt sắt, bẻ khung đến tra dầu mỡ, tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, cơ sở của chị đã tạo được việc làm thường xuyên cho 5-7 phụ nữ lớn tuổi không có điều kiện đi làm xa. Chị Tuyên hy vọng nguồn vốn mới sẽ giúp cơ sở trang bị thêm máy móc để đáp ứng nhu cầu thị trường, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang Campuchia, đồng thời tạo thêm sinh kế cho lao động nữ tại thôn xóm.

Chương trình cũng kịp thời trao 15 triệu đồng cho chị Lại Thị Thùy, hội viên phụ nữ ở xã Tiên Hưng, hiện đang điều trị ung thư, để đầu tư mua máy làm đất phục vụ mô hình chuyển đổi hơn 1.800m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng đào, quất, nhài Nhật và một số loại cây cảnh khác. “Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi trong lúc còn nhiều khó khăn. Tôi sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mua máy làm đất để phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế gia đình bền vững hơn”, chị Thuỳ xúc động nói.

Đồng hành kiến tạo tương lai

Phát biểu tại Hội nghị trao tặng vốn phát triển sinh kế thuộc sáng kiến “She Leads, Her Future” - Vì tương lai phụ nữ Việt, ông Phạm Tường Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Care For Việt Nam, khẳng định sáng kiến hỗ trợ vốn không đơn thuần là một chương trình thiện nguyện, mà là cam kết lâu dài thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Thực tế cho thấy hơn 70% đối tác thành công trong kinh doanh của công ty là nữ giới, điều này càng củng cố niềm tin vào năng lực, sự nhạy bén cùng bản lĩnh vượt khó của phụ nữ Việt Nam. “Trực tiếp đi thực tế tại Hưng Yên, tôi rất bất ngờ khi thấy phụ nữ nông thôn không chỉ làm nông nghiệp theo cách quen thuộc, mà còn rất sáng tạo trong việc làm ra những sản phẩm thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường”, ông Huy chia sẻ.

Đồng quan điểm, bà Trịnh Hải Yến, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Công ty TNHH Care For Việt Nam bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần tự lực tự cường của các hội viên, phụ nữ. Khi trực tiếp cầm trên tay chiếc bánh của chị Nga, bà Yến vô cùng xúc động trước sự ngăn nắp, chỉn chu và vệ sinh của một cơ sở nhỏ bé do người phụ nữ khuyết tật làm chủ. “Bên cạnh hỗ trợ tài chính, với nền tảng 13 năm hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch, chúng tôi cũng mong muốn được phối hợp cùng Hội LHPN Việt Nam tổ chức các lớp chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Khi phụ nữ biết cách bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế bền vững hơn”, bà Yến cho biết.

Nguồn vốn từ Care For Việt Nam góp phần giúp các chị em có thêm điều kiện để nâng cao sinh kế và tự chủ cuộc sống.

Lãnh đạo các địa phương đều đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Công ty TNHH Care For Việt Nam và tổ chức Hội trong việc kết nối nguồn lực, triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế thiết thực cho người dân. Tại xã Đông Hưng, ông Phạm Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, nhấn mạnh hoạt động này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các hộ gia đình mạnh dạn phát triển kinh tế. “Tôi đánh giá cao vai trò của Hội Phụ nữ trong việc chủ động tham mưu, kết nối, đồng thời trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ rất thiết thực của Công ty Care For Việt Nam đối với người dân địa phương trong chương trình này”, ông Quyết bày tỏ.

Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, gửi lời tri ân tới Báo Phụ nữ Việt Nam và Công ty TNHH Care For Việt Nam đã kết nối, đồng hành, mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ địa phương. Theo bà, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở khoản vốn ban đầu mà còn ở sự tiếp sức để chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tự tin khẳng định mình trong gia đình và xã hội.

Bà Huệ nhấn mạnh, cùng với hỗ trợ vốn, phụ nữ cần học cách lập kế hoạch chi tiêu, hạch toán, quay vòng vốn, đồng thời nâng cao kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm. Bà cũng đề xuất doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với tổ chức Hội trong đào tạo, tập huấn và nghiên cứu hỗ trợ nguồn quỹ quay vòng lâu dài. “Quan điểm của chúng tôi là trao vốn mới chỉ là bước đầu, còn điều quan trọng hơn là phải đồng hành để nguồn vốn ấy thực sự phát huy tác dụng trong thực tế. Chị em phải biết chi tiêu hợp lý, biết hạch toán, biết cách quay vòng vốn, để nguồn vốn ban đầu thực sự ‘mẹ đẻ ra vốn con’”, bà Huệ nhấn mạnh.