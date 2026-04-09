Khi thời trang phong cách thể thao trở thành 'đồng phục' mới của giới trẻ mùa hè 2026

Mùa hè 2026 đang đến gần, mang theo sự trở lại mạnh mẽ của thời trang phong cách thể thao trong đời sống giới trẻ. Khi World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, tinh thần bóng đá cũng dần lan rộng từ sân cỏ sang đời sống và thời trang. Nắm bắt không khí ấy, nhiều thương hiệu đã sớm đưa cảm hứng World Cup vào các thiết kế mùa hè, thương hiệu thời trang Coolmate cũng góp mặt trong làn sóng đó với FIFA World Cup 2026™ Collection dành cho người hâm mộ Việt Nam.

Sự thoải mái và tính đa dụng lên ngôi

Trong những ngày hè oi nóng, nhu cầu mặc đẹp nhưng vẫn dễ chịu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những thiết kế mỏng nhẹ, thoáng mát, co giãn tốt và tạo cảm giác thoải mái suốt cả ngày đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Một bộ đồ mùa hè lý tưởng giờ đây không chỉ để vận động, mà còn phải đủ linh hoạt để đi làm, gặp gỡ bạn bè, di chuyển trong thành phố hay tham gia các hoạt động cuối tuần. Chính điều đó khiến thời trang phong cách thể thao ngày càng tiến gần hơn tới đời sống hằng ngày.

Sản phẩm trong bộ sưu tập FIFA Worldcup của Coolmate

Người trẻ mặc theo cộng đồng và lối sống vận động

Một điểm đáng chú ý khác là thời trang phong cách thể thao hiện nay phát triển theo từng cộng đồng vận động cụ thể. Chạy bộ, gym, pickleball hay bóng đá đều tạo nên những “ngôn ngữ mặc” riêng, phản ánh rõ lối sống và gu thẩm mỹ của từng nhóm người trẻ.

Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu bắt đầu phát triển sản phẩm theo từng bộ môn thay vì chỉ dừng ở khái niệm “đồ thể thao” chung chung. Với Coolmate, điều này đã được thể hiện rõ khi thương hiệu liên tục mở rộng các dòng sản phẩm gắn với lối sống vận động, từ chạy bộ đến pickleball. Bộ sưu tập pickleball ra mắt năm ngoái cho thấy Coolmate không chỉ bắt nhịp xu hướng, mà còn từng bước xây dựng hình ảnh gắn với những cộng đồng trẻ, năng động và cá tính. Ở mảng chạy bộ, thương hiệu cũng tích cực đồng hành cùng nhiều cộng đồng và câu lạc bộ chạy bộ, đưa sản phẩm vào trải nghiệm thực tế và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dùng.

Cách Coolmate kể câu chuyện World Cup

Đến hẹn lại lên mùa hè 2026 đánh dấu sự trở lại của giải bóng đá lớn nhất hành tinh — FIFA World Cup 2026. Sức hút của World Cup không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở khả năng tạo nên một bầu không khí văn hóa và cảm xúc mang tính toàn cầu.

Tại Việt Nam, những câu nói vui như “ăn bóng đá, ngủ cùng bóng đá” cho thấy môn thể thao này từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một hoạt động đơn thuần, trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống mỗi kỳ World Cup. Hòa cùng tinh thần đó, Coolmate trở thành thương hiệu Việt Nam đầu tiên và duy nhất được cấp bản quyền thực hiện bộ sản phẩm thời trang FIFA World Cup 2026™. Với tinh thần “Ăn bóng đá, mặc bóng đá”, bộ sưu tập không chỉ dành cho người hâm mộ, mà còn mang cảm hứng bóng đá vào nhịp sống thường ngày theo cách gần gũi và trẻ trung hơn.

Sản phẩm bóng đá mang phong cách thời trang

Điểm thú vị là bộ sưu tập không bị đóng khung trong hình ảnh cổ vũ truyền thống, mà được thể hiện qua những item giàu tính ứng dụng như áo thun, quần short, tất, túi và các phụ kiện dễ mặc, dễ phối. Những thiết kế này phù hợp cho nhiều khoảnh khắc của mùa hè, từ đi chơi, du lịch, gặp gỡ bạn bè cho đến những buổi cùng nhau theo dõi các trận cầu lớn.

Không chỉ là lời hưởng ứng dành cho mùa World Cup sôi động, FIFA World Cup 2026™ Collection còn là cách Coolmate đưa cảm hứng bóng đá đến gần hơn với đời sống người trẻ, nơi thời trang, thể thao và cảm xúc mùa hè cùng hòa chung một nhịp.