Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Khi thời trang phong cách thể thao trở thành 'đồng phục' mới của giới trẻ mùa hè 2026

Nhóm P.V Kinh tế

Mùa hè 2026 đang đến gần, mang theo sự trở lại mạnh mẽ của thời trang phong cách thể thao trong đời sống giới trẻ. Khi World Cup 2026 chuẩn bị diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, tinh thần bóng đá cũng dần lan rộng từ sân cỏ sang đời sống và thời trang. Nắm bắt không khí ấy, nhiều thương hiệu đã sớm đưa cảm hứng World Cup vào các thiết kế mùa hè, thương hiệu thời trang Coolmate cũng góp mặt trong làn sóng đó với FIFA World Cup 2026™ Collection dành cho người hâm mộ Việt Nam.

Sự thoải mái và tính đa dụng lên ngôi

Trong những ngày hè oi nóng, nhu cầu mặc đẹp nhưng vẫn dễ chịu trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Những thiết kế mỏng nhẹ, thoáng mát, co giãn tốt và tạo cảm giác thoải mái suốt cả ngày đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên. Một bộ đồ mùa hè lý tưởng giờ đây không chỉ để vận động, mà còn phải đủ linh hoạt để đi làm, gặp gỡ bạn bè, di chuyển trong thành phố hay tham gia các hoạt động cuối tuần. Chính điều đó khiến thời trang phong cách thể thao ngày càng tiến gần hơn tới đời sống hằng ngày.

cm1099.jpg
Sản phẩm trong bộ sưu tập FIFA Worldcup của Coolmate

Người trẻ mặc theo cộng đồng và lối sống vận động

Một điểm đáng chú ý khác là thời trang phong cách thể thao hiện nay phát triển theo từng cộng đồng vận động cụ thể. Chạy bộ, gym, pickleball hay bóng đá đều tạo nên những “ngôn ngữ mặc” riêng, phản ánh rõ lối sống và gu thẩm mỹ của từng nhóm người trẻ.

Đó cũng là lý do nhiều thương hiệu bắt đầu phát triển sản phẩm theo từng bộ môn thay vì chỉ dừng ở khái niệm “đồ thể thao” chung chung. Với Coolmate, điều này đã được thể hiện rõ khi thương hiệu liên tục mở rộng các dòng sản phẩm gắn với lối sống vận động, từ chạy bộ đến pickleball. Bộ sưu tập pickleball ra mắt năm ngoái cho thấy Coolmate không chỉ bắt nhịp xu hướng, mà còn từng bước xây dựng hình ảnh gắn với những cộng đồng trẻ, năng động và cá tính. Ở mảng chạy bộ, thương hiệu cũng tích cực đồng hành cùng nhiều cộng đồng và câu lạc bộ chạy bộ, đưa sản phẩm vào trải nghiệm thực tế và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dùng.

Cách Coolmate kể câu chuyện World Cup

Đến hẹn lại lên mùa hè 2026 đánh dấu sự trở lại của giải bóng đá lớn nhất hành tinh — FIFA World Cup 2026. Sức hút của World Cup không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở khả năng tạo nên một bầu không khí văn hóa và cảm xúc mang tính toàn cầu.

Tại Việt Nam, những câu nói vui như “ăn bóng đá, ngủ cùng bóng đá” cho thấy môn thể thao này từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một hoạt động đơn thuần, trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống mỗi kỳ World Cup. Hòa cùng tinh thần đó, Coolmate trở thành thương hiệu Việt Nam đầu tiên và duy nhất được cấp bản quyền thực hiện bộ sản phẩm thời trang FIFA World Cup 2026™. Với tinh thần “Ăn bóng đá, mặc bóng đá”, bộ sưu tập không chỉ dành cho người hâm mộ, mà còn mang cảm hứng bóng đá vào nhịp sống thường ngày theo cách gần gũi và trẻ trung hơn.

cm2253.jpg
Sản phẩm bóng đá mang phong cách thời trang

Điểm thú vị là bộ sưu tập không bị đóng khung trong hình ảnh cổ vũ truyền thống, mà được thể hiện qua những item giàu tính ứng dụng như áo thun, quần short, tất, túi và các phụ kiện dễ mặc, dễ phối. Những thiết kế này phù hợp cho nhiều khoảnh khắc của mùa hè, từ đi chơi, du lịch, gặp gỡ bạn bè cho đến những buổi cùng nhau theo dõi các trận cầu lớn.

Không chỉ là lời hưởng ứng dành cho mùa World Cup sôi động, FIFA World Cup 2026™ Collection còn là cách Coolmate đưa cảm hứng bóng đá đến gần hơn với đời sống người trẻ, nơi thời trang, thể thao và cảm xúc mùa hè cùng hòa chung một nhịp.

Cùng chuyên mục