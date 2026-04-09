'Báo động' doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ liên tục báo lỗ nhưng mở rộng đầu tư

TPO - Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, cơ quan thuế vừa phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm vẫn tiếp tục mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư. Điều này đặt ra nhiều nghi vấn về tính trung thực. Trên 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên kê khai lỗ.

Chiều 9/4, tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính, ông Lê Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, qua rà soát, thống kê số liệu khai thuế trên cả nước, xác định được khá nhiều doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng kê khai lỗ. Cụ thể, trên 400 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên kê khai lỗ.

Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin tại họp báo.

Việc doanh nghiệp kê khai kết quả hoạt động thua lỗ hoặc lãi ở mức rất thấp có thể do nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Tuy nhiên, qua thực tế quản lý, ông Long cho biết cơ quan thuế phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ nhiều năm vẫn tiếp tục mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư.

Điều này đặt ra nhiều nghi vấn về tính trung thực của doanh nghiệp trong thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán...

Để khắc phục tình trạng này, lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh tăng cường rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp và tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, sẽ hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời.

Về kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, Cục Thuế thực hiện kiểm tra tại 6 doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng xây dựng và giao cho Thuế các tỉnh/thành phố tăng cường quản lý thuế, kiểm tra chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng.

Bộ Tài chính họp báo thường kỳ quý I/2026.

Trước đó, Cục Thuế có danh sách 302 doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng trở lên, phát sinh lỗ liên tiếp trong 2 năm (2023 và 2024) gửi các đơn vị trong ngành để tiếp tục rà soát, cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của các doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra năm 2026. Danh sách đề xuất kiểm tra báo cáo về Cục Thuế trong tháng 4 này.

Theo danh sách, doanh nghiệp thuộc Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý, có Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam.

Tại TP Hà Nội, một số doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế tiến hành kiểm tra như Công ty TNHH ToTo Việt Nam, Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam, Công ty Cổ phần ô tô Thành An, Công ty Cổ phần Ẩm thực mặt trời vàng (Goldsun Food)…

Tại TPHCM, có một số doanh nghiệp như: Công ty Cổ phần Be Group, Công ty TNHH Lotteria Việt Nam, Công ty TNHH Mercedes - Benz Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, Công ty Cổ phần tập đoàn VNG, Công ty TNHH Bia Anheuser-Busch Inbev Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam, Công ty TNHH dịch vụ chuỗi cung ứng DHL (Việt Nam), Công ty TNHH CJ Logistics Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử SHARP, Công ty TNHH GS 25 VIETNAM…

Thuế tỉnh Ninh Bình cũng sẽ có kế hoạch kiểm tra đối với các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dệt may Nam Định, Công ty Cổ phần Dệt Bảo Minh, Công ty Cổ phần Vissai Hà Nam, Công ty TNHH MeatDeli HN...

Tại Quảng Ninh, danh sách gồm Công ty TNHH Bình Minh HP, Công ty TNHH Thương mại Gỗ Tỷ Long, Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long... Trong khi đó, tại Thái Nguyên có Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nguyễn Quốc, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...

Tại Đồng Nai, cơ quan thuế sẽ kiểm tra một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Hoá chất chất dẻo Vina, Công ty Cổ phần tập đoàn Pegas, Công ty Cổ phần tập đoàn PELIO, Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam.