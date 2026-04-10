Cà Mau:

Phát hiện loạt vấn đề trong đấu thầu dự án đường vành đai nghìn tỷ

TPO - Kiểm tra hoạt động đấu thầu tại dự án đường vành đai ngoài TP. Bạc Liêu (cũ), Sở Tài chính tỉnh Cà Mau kiến nghị xử phạt hành chính nhiều đơn vị liên quan.

Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã có kết luận kiểm tra hoạt động đấu thầu tại Dự án đường vành đai ngoài TP. Bạc Liêu (giai đoạn 1), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu (nay sáp nhập với ban cùng tên của Cà Mau) làm chủ đầu tư.

Tuyến đường dài hơn 9,5km, tổng mức đầu tư hơn 1.440 tỷ đồng, từ ngân sách, thực hiện giai đoạn năm 2021-2027.

Sở Tài chính Cà Mau kiến nghị xử phạt nhiều doanh nghiệp khi kiểm tra đấu thầu dự án hơn 1.440 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, Sở Tài chính Cà Mau phát hiện một số thiếu sót, tồn tại trong công tác đấu thầu các gói thầu của dự án.

Sở này kiến nghị cấp thẩm quyền xử phạt hành chính một số công ty tham gia tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu, gồm: Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Cát An (40 triệu đồng), Công ty TNHH tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh (80 triệu đồng), Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Trí Tín (40 triệu đồng).

Với vai trò chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu cũng bị đề xuất xử phạt 40 triệu đồng, do các tồn tại trong tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo chủ đầu tư rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế trong lựa chọn nhà thầu và việc chậm trễ cung cấp hồ sơ cho đoàn kiểm tra.

