Nhiều dự án cao tốc, trạm dừng nghỉ Bắc - Nam khai thác dịp 30/4

TPO - 4 dự án thành phần cuối cùng qua miền Trung thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam và 23 trạm dừng nghỉ trải dài từ Hà Nội đến Cà Mau sẽ chính thức được đưa vào khai thác trong tháng 4, kịp phục vụ người dân dịp lễ 30/4-1/5.

Ông Nguyễn Thế Minh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng - cho biết, trong số 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam khởi công từ ngày 1/1/2023, đến nay đã có 8 dự án hoàn thành, đáp ứng và vượt tiến độ.

Riêng 4 dự án thành phần khu vực miền Trung (gồm các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong) với tổng chiều dài 268km đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025 nhưng chưa đưa vào khai thác chính thức. Tính đến hiện tại, 256km tuyến chính đã hoàn thành, chỉ còn khoảng 12km thuộc đoạn Chí Thạnh - Vân Phong đang chờ lún do đi qua khu vực nền đất yếu.

Lý giải về sự chậm trễ này, ông Minh cho hay, đây là các đoạn tuyến có điều kiện địa hình và địa chất phức tạp nhất. Trong giai đoạn đầu, dự án gặp khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng và chậm cấp phép mỏ vật liệu. Quá trình thi công tiếp tục gặp khó vì thời tiết cực đoan, đặc biệt là bão số 13 và đợt ngập lụt diện rộng tại miền Trung năm 2025 làm ảnh hưởng đến khâu vận chuyển, cũng như tình trạng biến động giá nhiên liệu do chiến sự tại Trung Đông ở giai đoạn cuối.

23 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội đến Cà Mau và 268 km cao tốc qua địa hình phức tạp nhất miền Trung sẵn sàng phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Lộc Liên.

Dự kiến đến giữa tháng 4 này, các đoạn từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông sẽ được đưa vào khai thác. Những đoạn còn lại sẽ được hoàn thành trong tháng 4 để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cùng với tiến độ thông xe, vấn đề "trắng" trạm dừng nghỉ trên nhiều đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông thời gian qua đã khiến người dân gặp không ít phiền toái. Việc di chuyển hàng trăm km thiếu vắng các dịch vụ thiết yếu như trạm xăng, nhà vệ sinh không chỉ gây bất tiện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Giải đáp về vấn đề này, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - thông tin, trên toàn tuyến đang có 21 trạm dừng nghỉ được triển khai đầu tư. Nhờ nỗ lực đốc thúc, tính đến nay đã có 16 trạm được đưa vào khai thác các công trình dịch vụ thiết yếu, trải dài từ Bắc vào Nam như: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vũng Áng - Bùng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết... Việc đưa hàng loạt trạm này vào hoạt động đã phần nào giải tỏa "cơn khát" cho các tài xế.

Nhằm chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới, cơ quan quản lý dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa thêm 1 trạm dừng nghỉ vào khai thác. Trạm mới này cùng với 5 trạm đã vận hành ổn định từ trước (như Cao Bồ - Mai Sơn, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây...) và 1 điểm dừng trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ tạo thành một mạng lưới xuyên suốt.

Như vậy, tính từ Thủ đô Hà Nội đi mũi Cà Mau, toàn tuyến sẽ sở hữu tổng cộng 23 trạm và điểm dừng nghỉ. Với mật độ phân bổ này, cự ly trung bình giữa các trạm sẽ rơi vào khoảng 100km, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu lưu thông, nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu của người dân.