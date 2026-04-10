Khơi thông thủ tục chứng nhận cho tôm nguyên liệu xuất khẩu

TPO - Chi cục Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường khu vực Nam Bộ vừa bổ sung phụ lục đối tượng, phạm vi giám sát thuộc Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy hải sản nuôi năm 2026 khu vực Nam Bộ. Quyết định đưa ra sau khi các doanh nghiệp kiến nghị gặp vướng về thủ tục chứng nhận các lô hàng tôm xuất khẩu.

Sau khi các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu tôm tại Cà Mau "cầu cứu" do thiếu sót đối tượng giám sát, dẫn đến nguồn tôm nguyên liệu chế biến không đủ điều kiện cấp chứng thư để xuất khẩu vào EU và các thị trường tương đương, gây thiệt hại trực tiếp cho DN, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM) khu vực Nam Bộ đã có công văn điều chỉnh.

DN tôm được gỡ khó về vùng nguyên liệu cho xuất khẩu.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục NAFIQPM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh, cập nhật trong Chương trình giám sát dư lượng năm 2026 tại khu vực Nam Bộ, Chi cục NAFIQPM khu vực Nam Bộ đã điều chỉnh bổ sung đối tượng và phạm vi giám sát.

Theo phụ lục được cập nhật, đối tượng và phạm vi giám sát gồm: Tôm sú; tôm thẻ chân trắng; tôm bạc thẻ; tôm chì; cá tra; cá diêu hồng; cá trê (cá trê vàng, cá trê phi); cá nàng hai/cá thát lát; cá chẽm; cá chốt; cá lóc/cá sộp/cá chuối; cá rô phi; cá rô đồng; lươn.

Phạm vi giám sát là 222 vùng nuôi (xã phường) của các tỉnh thành Nam Bộ, gồm: 7 vùng nuôi của Lâm Đồng; 3 vùng nuôi tại Đồng Nai; 9 vùng nuôi ở Tây Ninh; 3 vùng nuôi của TPHCM; 36 vùng nuôi ở Đồng Tháp; 35 vùng nuôi của An Giang; 38 vùng nuôi tại Vĩnh Long; 36 vùng nuôi của Cần Thơ và 55 vùng nuôi tại Cà Mau.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trên cơ sở kiến nghị của DN xuất khẩu tôm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cà Mau (CASEP) đã có công văn gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đề nghị có ý kiến với NAFIQPM hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về vùng nuôi và đối tượng giám sát dư lượng cho các DN thủy sản tại Cà Mau.

Trước đó, các DN phản ánh, phụ lục danh mục, đối tượng và phạm vi giám sát năm 2026 chưa có đầy đủ các loài tôm bản địa (tôm sú, tôm thẻ bạc, tôm chì, tôm thẻ chân trắng) tại các vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Việc này dẫn tới các loại tôm bản địa, mua tại các địa phương không có trong danh mục không đủ điều kiện cấp chứng thư để xuất khẩu vào EU và các thị trường tương đương, nên bị hủy đơn hàng và phát sinh chi phí lưu kho.

Ngay sau đó, VASEP có văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền tháo gỡ. VASEP đề xuất cấp thẩm quyền tiếp tục hỗ trợ việc đăng ký bổ sung, cấp chứng thư cho lô hàng tôm xuất khẩu dựa trên các vùng nuôi cũ đã được giám sát trước đây, bảo đảm tính liên tục của vùng nguyên liệu và thủ tục xác nhận, chứng nhận phục vụ xuất khẩu. "Việc cấp thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết nhanh các vướng mắc tạo điều kiện cho DN tôm duy trì sản xuất khẩu, tiếp tục mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số trong năm nay", lãnh đạo VASEP cho hay.