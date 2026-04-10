Cần Thơ thông qua định hướng lấn biển quy mô lớn, làm cảng Trần Đề

TPO - Sau sáp nhập, Cần Thơ hiện có hơn 70km bờ biển, đặt mục tiêu trở thành đô thị sông - biển hiện đại, trung tâm năng lượng và logistics của vùng vào năm 2045. Trọng tâm sẽ hình thành Khu kinh tế Trần Đề ven biển, theo hướng lấn biển quy mô lớn, gắn với cảng biển quốc tế.

Ngày 9/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ 8, khóa I (mở rộng) đã thông qua nhiều nghị quyết và đề án quan trọng, định hình trục phát triển trong giai đoạn tới. Trong đó có nghị quyết về phát du lịch trong tình hình mới; chương trình phát triển đô thị đến năm 2030; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế; đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và phát triển công nghiệp văn hóa.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu tại hội nghị.

Tại nghị quyết về phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đánh giá, sau sáp nhập, Cần Thơ sở hữu khoảng 72km bờ biển, mở ra không gian phát triển mới với vị thế chiến lược về giao thương hàng hải, kinh tế và an ninh; các tuyến cao tốc kết nối đã, đang và sẽ được đầu tư, đường ven biển, cầu lớn; năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời được thúc đẩy.

Tuy nhiên, kinh tế biển của Cần Thơ phát triển nhưng chưa bền vững, chưa tương xứng tiềm năng, lợi thế sẵn có. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tư duy phát triển chưa theo kịp yêu cầu mới, thiếu giải pháp mang tính đột phá và sự phối hợp đồng bộ, áp lực từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường quốc tế và những bất cập trong hệ thống pháp lý.

Khu kinh tế Trần Đề được định hướng lấn biển, gắn cảng quốc tế, phát triển đa ngành.

Trên nền tảng đó, Cần Thơ đặt mục tiêu, đến năm 2030 sẽ tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng và dịch vụ logistics, kết nối các tuyến cao tốc, gắn với phát triển các khu, cụm công nghiệp ven biển. Trọng tâm là hình thành Khu kinh tế Trần Đề tại khu vực ven biển theo hướng lấn biển, gắn với cảng biển quốc tế, phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Sẽ đầu tư 8 khu công nghiệp trong khu kinh tế Trần Đề và 1 cụm công nghiệp (Vĩnh Phước, quy mô 51 ha).

Trên nền tảng định hướng trên, Cần Thơ sẽ tập trung thu hút các dự án lấn biển quy mô lớn, phát triển cảng Trần Đề, các dự án nông nghiệp và đô thị ven biển, tạo động lực hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.



Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế biển Cần Thơ phát triển toàn diện, bền vững, trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế, định hình đô thị sông - biển hiện đại, trung tâm năng lượng và logistics liên vùng, đóng vai trò động lực lan tỏa cho toàn khu vực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Huy.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, nhiều ý kiến đề xuất thành phố cần có cơ chế, chính sách vượt trội hơn so với Nghị quyết 45 (cơ chế đặc thù cho Cần Thơ - PV) nhằm tạo lực đẩy đủ mạnh cho kinh tế biển. Những kiến nghị này rất xác đáng, đã được tiếp thu trong quá trình xây dựng nghị quyết, gắn với việc rà soát, hoàn thiện các cơ chế hiện hành để đề xuất điều chỉnh trong thời gian tới.