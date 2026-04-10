Giá vàng đồng loạt tăng

TPO - Sáng nay (10/4), giá vàng trong nước quay đầu tăng sau một ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên sát mốc 173 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 172,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng bật tăng trở lại. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn SJC 169,2 - 172,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.759 USD/ounce, tăng 48 USD so với sáng qua.

Trên thị trường kim loại quý khác, bạc thỏi Phú Quý có giá 77 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với chiều qua. Bạc Ancarat 76 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 75 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.105 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 đồng/USD, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua

Tại Vietcombank niêm yết giá USD 26.100 - 26.360 đồng/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.706 - 26.846 đồng/USD, giảm 28 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán so với sáng qua.