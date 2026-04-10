Ngân hàng Shinhan mở rộng hoạt động POS, hợp tác với VNPAY thúc đẩy thanh toán số

Kể từ khi chính thức triển khai dịch vụ POS vào tháng 4 năm 2025, Ngân hàng nhanh chóng mở rộng mạng lưới lên khoảng 6.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương thức thanh toán không tiền mặt.
Dự kiến từ ngày 13/04/2026, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thanh toán thông qua việc bổ sung các thương hiệu thẻ quốc tế như JCB và UnionPay International, bên cạnh các hệ thống hiện hữu như Visa và Mastercard. Việc mở rộng này không chỉ gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng mà còn giúp Ngân hàng tiếp cận tốt hơn nhóm khách hàng quốc tế, đặc biệt là khách du lịch và các doanh nghiệp có giao dịch xuyên biên giới.
Ngày 8/4/2026, Ngân hàng Shinhan chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (“VNPAY”), nhằm tăng cường hệ sinh thái thanh toán số và mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ POS. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu hóa quy trình bán hàng, đồng thời đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các giải pháp số.
Theo đó, VNPAY cung cấp bộ giải pháp toàn diện được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến như VNPAY-PhonePOS, VNPAY-SmartPOS và VNPAY-QR, không chỉ bao gồm thanh toán số mà còn cả các dịch vụ nộp thuế số, được hỗ trợ bởi mạng lưới thanh toán mạnh mẽ trên toàn quốc.
Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh để cung cấp các giải pháp thanh toán toàn diện và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng Shinhan mang đến nền tảng tài chính vững chắc, năng lực ngân hàng quốc tế và mạng lưới toàn cầu, trong khi VNPAY đóng góp các giải pháp thanh toán nội địa hóa cùng độ phủ rộng tại các điểm chấp nhận thanh toán, tạo ra mô hình hợp tác bổ trợ, tối ưu hóa giá trị chung.
Ông Ryu Je Eun, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt, mở ra nhiều cơ hội phát triển các giải pháp tài chính số toàn diện. Thông qua hợp tác với VNPAY, chúng tôi kỳ vọng kết hợp thế mạnh của hai bên để xây dựng hệ sinh thái thanh toán số liền mạch, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.”
Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng giám đốc VNPAY, cho biết: “Với nền tảng công nghệ sẵn có, VNPAY cùng Ngân hàng Shinhan mang đến các giải pháp số hóa toàn diện cho doanh nghiệp và người dùng cá nhân. Chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận hành hiệu quả, tuân thủ quy định, đồng thời mang lại trải nghiệm thanh toán thông minh, thuận tiện mỗi ngày.”
Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô POS, đồng thời thúc đẩy các phương thức thanh toán số, đặc biệt trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Ngân hàng cũng hướng đến việc phát triển các dịch vụ tài chính dựa trên dữ liệu và các giải pháp giá trị gia tăng, tiến tới trở thành một nền tảng tài chính số toàn diện tại Việt Nam.
Ngân hàng Shinhan là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam. Sau hơn 32 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Với sứ mệnh “Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua tài chính”, Ngân hàng Shinhan không ngừng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Từ năm 2007 đến nay, Ngân hàng Shinhan đã đóng góp hơn 91 tỷ đồng cho các công tác xã hội.