Ngân hàng Shinhan mở rộng hoạt động POS, hợp tác với VNPAY thúc đẩy thanh toán số

Ngày 10/4/2026, tại TPHCM, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động kinh doanh POS (Point of Sale), từng bước củng cố vị thế trên thị trường thanh toán số tại Việt Nam.

Kể từ khi chính thức triển khai dịch vụ POS vào tháng 4 năm 2025, Ngân hàng nhanh chóng mở rộng mạng lưới lên khoảng 6.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương thức thanh toán không tiền mặt.

Dự kiến từ ngày 13/04/2026, Ngân hàng Shinhan sẽ tiếp tục nâng cao năng lực thanh toán thông qua việc bổ sung các thương hiệu thẻ quốc tế như JCB và UnionPay International, bên cạnh các hệ thống hiện hữu như Visa và Mastercard. Việc mở rộng này không chỉ gia tăng sự tiện lợi cho khách hàng mà còn giúp Ngân hàng tiếp cận tốt hơn nhóm khách hàng quốc tế, đặc biệt là khách du lịch và các doanh nghiệp có giao dịch xuyên biên giới.

Ông Ryu Je Eun- Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam và ông Ông Lê Tánh - Tổng giám đốc VNPAY tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Ngày 8/4/2026, Ngân hàng Shinhan chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (“VNPAY”), nhằm tăng cường hệ sinh thái thanh toán số và mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ POS. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu hóa quy trình bán hàng, đồng thời đơn giản hóa việc thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua các giải pháp số.

Theo đó, VNPAY cung cấp bộ giải pháp toàn diện được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến như VNPAY-PhonePOS, VNPAY-SmartPOS và VNPAY-QR, không chỉ bao gồm thanh toán số mà còn cả các dịch vụ nộp thuế số, được hỗ trợ bởi mạng lưới thanh toán mạnh mẽ trên toàn quốc.

Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh để cung cấp các giải pháp thanh toán toàn diện và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng Shinhan mang đến nền tảng tài chính vững chắc, năng lực ngân hàng quốc tế và mạng lưới toàn cầu, trong khi VNPAY đóng góp các giải pháp thanh toán nội địa hóa cùng độ phủ rộng tại các điểm chấp nhận thanh toán, tạo ra mô hình hợp tác bổ trợ, tối ưu hóa giá trị chung.

Ông Ryu Je Eun, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Shinhan Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt, mở ra nhiều cơ hội phát triển các giải pháp tài chính số toàn diện. Thông qua hợp tác với VNPAY, chúng tôi kỳ vọng kết hợp thế mạnh của hai bên để xây dựng hệ sinh thái thanh toán số liền mạch, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế.”

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng giám đốc VNPAY, cho biết: “Với nền tảng công nghệ sẵn có, VNPAY cùng Ngân hàng Shinhan mang đến các giải pháp số hóa toàn diện cho doanh nghiệp và người dùng cá nhân. Chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vận hành hiệu quả, tuân thủ quy định, đồng thời mang lại trải nghiệm thanh toán thông minh, thuận tiện mỗi ngày.”

Trong thời gian tới, Ngân hàng Shinhan đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô POS, đồng thời thúc đẩy các phương thức thanh toán số, đặc biệt trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Ngân hàng cũng hướng đến việc phát triển các dịch vụ tài chính dựa trên dữ liệu và các giải pháp giá trị gia tăng, tiến tới trở thành một nền tảng tài chính số toàn diện tại Việt Nam.