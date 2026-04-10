Lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm sau cuộc họp ‘nóng' của tân Thống đốc

TPO - Ngay sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chiều 9/4, nhiều ngân hàng nhanh chóng giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Ghi nhận trên thị trường ngày 10/4 cho thấy, nhiều ngân hàng đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn.

Đơn cử như Ngân hàng ABBank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên diện rộng. Sau điều chỉnh, lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 1-2 tháng ở mức 3,8%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 4%/năm; trong khi các kỳ hạn từ 6-60 tháng đồng loạt niêm yết ở mức 6,3%/năm.

VPBank cũng giảm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức điều chỉnh từ 0,3-0,5%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng giảm xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10-24 tháng còn 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng giảm về mức 5,6%/năm. Đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức trần 4,75%/năm theo quy định hiện hành.

Ngân hàng SeABank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 0,2-0,3%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Theo biểu lãi suất mới, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 5,5%/năm, trong khi mức cao nhất chỉ còn 5,95%/năm áp dụng cho các kỳ hạn dài từ 18-36 tháng.

Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động, mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế.

KienlongBank là một trong những ngân hàng có mức điều chỉnh mạnh trên nhiều kỳ hạn. Cụ thể, các kỳ hạn từ 1-6 tháng giảm 0,2%/năm, kỳ hạn 7 tháng giảm 0,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng giảm tới 0,5%/năm. Song song với việc giảm lãi suất huy động, ngân hàng này cũng đẩy mạnh kênh huy động số, tối ưu vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm lãi suất tiền gửi, KienlongBank còn triển khai các chính sách hỗ trợ tín dụng đáng chú ý. Trong năm nay, ngân hàng này đưa ra gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng, với cơ chế giảm biên độ lãi suất lên tới 1-1,2%/năm cho một số nhóm khách hàng. Lãi suất cho vay cũng được điều chỉnh giảm tới 1%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, qua đó góp phần giảm chi phí tài chính và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chính sách ưu đãi tín dụng được thiết kế linh hoạt, tập trung ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu - những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Việc giảm đồng thời cả lãi suất huy động và cho vay giúp các ngân hàng mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời vẫn đảm bảo cân đối nguồn vốn và kiểm soát rủi ro.

Trước đó, tại buổi làm việc với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chiều qua, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và hệ thống ngân hàng trong việc ổn định thị trường tiền tệ.

Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ tăng cường giám sát diễn biến lãi suất trên thị trường, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng khi cần thiết. Cơ quan này yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc chủ trương giảm lãi suất, qua đó góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.