Ngân hàng hạ lãi suất, chứng khoán lập tức phản ứng

TPO - Ngay sau cuộc họp với tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhiều nhà băng chủ động điều chỉnh giảm lãi suất huy động, cho vay. Kỳ vọng hạ lãi suất đang trở thành lực đỡ quan trọng của thị trường khi dòng tiền quay lại nhóm ngân hàng, kéo VN-Index phục hồi hơn 13 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (10/4).

Thị trường ghi nhận nhịp hồi phục tích cực sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó, với động lực chính đến từ kỳ vọng hạ lãi suất và sự trở lại của dòng tiền ở một số nhóm ngành dẫn dắt.

VN-Index có thời điểm tăng hơn 26 điểm trong phiên, trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa ở mức 1.750 điểm, tăng hơn 13 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực nhưng không áp đảo, trong khi thanh khoản gần như đi ngang quanh ngưỡng 27.000 tỷ đồng. Dòng tiền chưa quay lại mạnh mẽ trên diện rộng, mà chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ rõ ràng.

Cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá.

Tâm điểm thuộc về nhóm ngân hàng - lực kéo chính của thị trường. Hàng loạt mã tăng khá mạnh như TCB, MSB, LPB, EIB… góp phần nâng đỡ chỉ số. Động lực đến từ thông tin sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, khi một số nhà băng đã chủ động giảm lãi suất huy động từ 0,5 - 1% và cam kết hạ lãi suất cho vay.

Bên cạnh ngân hàng, dòng tiền cũng quay lại mạnh với nhóm dầu khí và phân bón, những cổ phiếu đã chiết khấu sâu trước đó. BSR trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần, thanh khoản bùng nổ, trong khi PVS, PVD, PVT, GAS đồng loạt tăng từ 3-6%.

Ở chiều ngược lại, nhóm chứng khoán và bất động sản có phần “hụt hơi”. Nhiều mã điều chỉnh nhẹ hoặc phân hóa, sắc đỏ chiếm áp đảo. Tuy nhiên, mức giảm mức giảm phổ biến ở nhóm chứng khoán chỉ quanh 1%, ghi nhận tại SSI, VND, VCI, SHS, BSI, VCK, MBS…

Một điểm đáng chú ý khác là khối ngoại quay lại mua ròng gần 1.000 tỷ đồng sau chuỗi bán mạnh. Lực mua tập trung vào các mã lớn như TCB, HPG, MBB… góp phần củng cố tâm lý thị trường. Dù vậy, việc dòng tiền ngoại có duy trì ổn định hay không vẫn là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,32 điểm (0,77%) lên 1.750 điểm. HNX-Index tăng 0,93 điểm (0,37%) lên 251,91 điểm. UPCoM-Index giảm 0,12 điểm (0,09%) xuống 127,38 điểm.