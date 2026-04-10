Hệ thống ngân hàng giảm lãi suất, chung tay tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế

P.V

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiên định điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Tại cuộc họp chiều 09/4/2026, theo định hướng của NHNN, các ngân hàng thương mại đồng thuận cao việc giảm mặt bằng lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân.

Ngay sau cuộc họp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã quyết định giảm lãi suất huy động. Theo đó, lãi suất đối với kỳ hạn có lãi suất huy động cao nhất (kỳ hạn 24 tháng) được điều chỉnh giảm 0,5%/năm xuống mức 6%/năm, hiệu lực từ 13/4/2026; các kỳ hạn khác sẽ được tiếp tục rà soát để điều chỉnh phù hợp. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm.

Việc giảm lãi suất huy động sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, gia tăng dư địa cho việc giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Đảng và Chính phủ trong giai đoạn mới.

Cùng chuyên mục