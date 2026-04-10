'Đi chợ xứ người' Công ty TNHH A&D tìm đường cho trái mít Việt

Không chỉ dừng lại ở việc thu mua và xuất khẩu, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu A&D (Hoàng Long) còn chọn cách “đi tận nơi, nhìn tận mắt” để hiểu thị trường. Với mặt hàng mít – một trong những loại trái cây chủ lực, doanh nghiệp này đã trực tiếp khảo sát tại nhiều chợ đầu mối lớn của Trung Quốc như Gia Hưng (Chiết Giang), Lâm Nghi (Sơn Đông), Vũ Hán, Hồ Nam, Tứ Xuyên… nhằm tìm câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng: Người Trung Quốc ăn mít vào thời điểm nào, và thị trường biến động ra sao.

Đứng sau hành trình đó là anh Bùi Tuấn Anh, Giám đốc công ty, người không ngại xông xáo đến từng khu chợ, từng điểm trung chuyển để quan sát cách tiêu thụ mít tại thị trường tỷ dân. Theo anh, muốn bán được hàng, trước hết phải hiểu khách hàng đang cần gì, ăn vào thời điểm nào và tiêu thụ theo cách nào.

Đi để hiểu cách thị trường vận hành

Tại các chợ đầu mối lớn ở Trung Quốc, mít không chỉ được bán dưới dạng quả tươi mà còn được tách múi, đóng khay, thậm chí chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ không chỉ phụ thuộc vào mùa vụ mà còn gắn với thói quen tiêu dùng và chuỗi phân phối.

Qua quá trình khảo sát, Công ty A&D nhận thấy sức tiêu thụ mít tại Trung Quốc có tính chu kỳ rõ rệt. Có những thời điểm thị trường “hút hàng”, giá tăng mạnh do nhu cầu cao, nhưng cũng có giai đoạn tiêu thụ chậm, giá giảm sâu. Những biến động này nếu không được cập nhật kịp thời sẽ khiến người trồng mít rơi vào thế bị động.

Chính vì vậy, việc "đi chợ Trung Quốc" không đơn thuần là khảo sát, mà là cách để doanh nghiệp nắm bắt nhịp thị trường, từ đó truyền tải thông tin ngược trở lại cho nông dân trong nước qua các trang mạng xã hội của công ty.

Mỗi ngày 30–60 tấn mít và bài toán giá cả

Hiện nay, trung bình mỗi ngày Công ty A&D (Hoàng Long) thu mua từ 30 đến 60 tấn mít để cung ứng cho thị trường. Trong đó, mít Thái có giá dao động từ 10.000 – 40.000 đồng/kg, còn mít ruột đỏ ở mức 15.000 – 65.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Biên độ giá lớn cho thấy thị trường mít phụ thuộc rất nhiều vào cung – cầu. Nếu vào đúng thời điểm phía Trung Quốc tiêu thụ mạnh, giá có thể tăng cao, mang lại lợi nhuận tốt cho người trồng. Ngược lại, khi thị trường chững lại, giá giảm sâu, thậm chí khó tiêu thụ. Đây cũng là lý do Công ty A&D (Hoàng Long) không chỉ dừng ở vai trò thu mua, mà còn tập trung vào việc cung cấp thông tin để người nông dân có thể chủ động điều tiết sản xuất.

“Bản tin 7h sáng” từ chợ Trung Quốc về vườn mít

Một trong những hoạt động đặc biệt của Công ty A&D (Hoàng Long) là cập nhật thông tin thị trường mỗi ngày. Vào buổi tối và rạng sáng, doanh nghiệp tổng hợp tình hình bán hàng tại các chợ đầu mối Trung Quốc, kết hợp với thông tin tại cửa khẩu về lưu thông hàng hóa, thời gian thông quan, mức độ ùn tắc…

để người nông dân có thể theo dõi ngay trong ngày. Nội dung không chỉ dừng ở giá cả, mà còn đi sâu vào những câu hỏi thiết thực như: Hàng đang bán chạy hay chậm, thị trường đang “khát” hay dư cung, giá đang lên hay xuống, xuất khẩu có thuận lợi hay gặp khó.

Quan trọng hơn, những bản tin này giúp bà con “nhìn thấy” hành trình của trái mít sau khi rời vườn đi đến đâu, được tiêu thụ như thế nào, khách hàng sử dụng ra sao. Từ đó, người trồng không còn sản xuất trong “mù mờ”, mà có thể hiểu rõ giá trị sản phẩm của mình trên thị trường.

Chủ động đón sóng thị trường

Thông tin từ Công ty A&D (Hoàng Long) đang dần trở thành cơ sở để nhiều nhà vườn điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Khi biết thời điểm phía Trung Quốc tiêu thụ mạnh, bà con có thể chủ động chăm sóc, xử lý ra hoa để thu hoạch đúng “điểm rơi” giá cao. Ngược lại, khi dự báo thị trường sắp chững lại, nông dân có thể hái sớm để tránh dồn hàng hoặc cân nhắc neo trái chờ giá lên.

Cách làm này giúp giảm thiểu tình trạng “được mùa rớt giá” bài toán đã tồn tại nhiều năm trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, nó cũng góp phần thay đổi tư duy từ sản xuất theo thói quen sang sản xuất theo tín hiệu thị trường.

Khi doanh nghiệp trở thành “người dẫn đường”

Hành trình của A&D (Hoàng Long) với trái mít cho thấy một cách làm mới trong nông nghiệp: doanh nghiệp không chỉ là người mua hàng, mà còn là người dẫn đường thông tin. Việc trực tiếp khảo sát thị trường Trung Quốc, kết hợp với cập nhật liên tục qua mạng xã hội đã tạo nên một hệ sinh thái thông tin kết nối chặt chẽ giữa thị trường và nhà vườn.

Trong bối cảnh hội nhập, khi thị trường ngày càng biến động nhanh, vai trò của những doanh nghiệp như A&D (Hoàng Long) càng trở nên quan trọng. Bởi chỉ khi người nông dân nắm được thông tin kịp thời, họ mới có thể chủ động sản xuất, tối ưu lợi nhuận và nâng cao giá trị nông sản.