Phải khai báo khi mang từ 300g vàng nhập cảnh Việt Nam

TPO - Cục Hải quan - Bộ Tài chính lưu ý mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ là “ranh giới pháp lý” bắt buộc phải khai báo. Việc chủ quan hoặc thiếu hồ sơ có thể khiến người nhập cảnh đối mặt rủi ro bị xử lý theo quy định.

Cục Hải quan vừa có hướng dẫn thủ tục hải quan đối với người nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ.

Điểm đáng chú ý là quy định về ngưỡng khối lượng phải khai báo. Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu nếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300g trở lên bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.

Như vậy, mốc 300g được xem là “ranh giới pháp lý” quan trọng. Việc không khai báo trong trường hợp này có thể dẫn tới vi phạm quy định, phát sinh rủi ro bị xử lý theo pháp luật.

Không chỉ dừng ở nghĩa vụ khai báo, Cục Hải quan cho biết, trường hợp hành lý mang theo, bao gồm vàng trang sức, mỹ nghệ vượt định mức miễn thuế thì người nhập cảnh phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo quy định. Cụ thể, người nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan, đồng thời khai tờ khai nhập cảnh.

‎Hải quan Nội Bài mới đây phát hiện 4 người nhập cảnh cất giấu hơn 12kg kim loại nghi vàng‎.

Việc thiếu một trong các loại tờ khai hoặc khai không đầy đủ thông tin đều có thể khiến quá trình làm thủ tục bị kéo dài, thậm chí phát sinh vướng mắc pháp lý.

Một điểm đáng lưu ý khác là yêu cầu về chứng minh nguồn gốc vàng. Với các trường hợp mang vàng vượt định mức, người nhập cảnh cần xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đây là căn cứ để cơ quan hải quan phân biệt giữa vàng phục vụ nhu cầu cá nhân và vàng có dấu hiệu phục vụ mục đích kinh doanh. Trong trường hợp không chứng minh được nguồn gốc, người mang vàng có thể đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định.

Trong quý I, lực lượng Hải quan đã phát hiện hàng nghìn vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó có các mặt hàng giá trị cao như vàng, ngoại tệ.

Riêng tại Hải Phòng, cuối tháng 3, lực lượng Hải quan phối hợp với công an đã phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa nghi là vàng qua sân bay Cát Bi.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới tiếp tục là động lực khiến hoạt động vận chuyển trái phép vàng gia tăng, đặc biệt qua các tuyến hàng không và cửa khẩu quốc tế.