Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

P.V

Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chủ động triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới trên toàn hệ thống từ ngày 10/4/2026.

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng chiều 9/4, trong đó Thống đốc NHNN định hướng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho nền kinh tế.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, qua đó mở đường cho việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh và kích thích nhu cầu tín dụng phục vụ kinh doanh lẫn tiêu dùng.

Đại diện SeABank cho biết, trong quá trình hoạt động, SeABank luôn bám sát định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của đất nước và định hướng của cơ quan quản lý. Việc giảm lãi suất huy động lần này là một phần trong cam kết của SeABank nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh doanh và đồng hành cùng khách hàng.

Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất, SeABank sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.

#SeABank #lãi suất huy động #giảm lãi suất #hỗ trợ kinh tế #doanh nghiệp

Cùng chuyên mục