Tàu chở LNG nhập khẩu liên tiếp cập cảng, PV GAS đảm bảo khí phát điện cao điểm mùa khô

PV

Liên tiếp ba chuyến tàu chở LNG liên tiếp cập cảng thời gian gần đây đã nâng sản lượng LNG nhập khẩu của Tổng công khí Việt Nam (PV GAS) lên hơn 123.000 tấn kể từ đầu năm 2026, đảm bảo nguồn khí phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

messenger-creation-924259557090431.jpg
Tàu DAPENG PRINCESS mang theo 32.700 tấn LNG được tiếp nhận tại Kho LNG Thị Vải ngày 3/4

Ngày 8/4, tàu KOOL BLIZZARD mang theo khoảng 27.300 tấn LNG từ Brunei đã cập cảng Thị Vải (TPHCM). Đây là chuyến tàu thứ ba nhập khẩu LNG của Tồng công ty khí Việt Nam (PV GAS) kể từ đầu năm 2026 đến nay. Số khí này đã được tiếp nhận, bổ sung vào Kho LNG Thị Vải và hệ thống của PV GAS.

Trước đó, ngày 3/4, cũng tại Kho LNG Thị Vải, PV GAS đã tiếp nhận tàu DAPENG PRINCESS từ Malaysia mang theo khoảng 32.700 tấn LNG.

PV GAS cho biết, việc hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG kể trên đã nâng sản lượng LNG nhập khẩu từ đầu năm 2026 đến nay lên hơn 123.000 tấn LNG (tương đương khoảng 167 triệu Sm3 khí tự nhiên). Toàn bộ lượng khí này được PV GAS nhanh chóng đưa vào tái hóa và cấp bổ sung cho hệ thống khí, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, việc nhập khẩu lượng LNG kể trên là nỗ lực rất lớn của VP GAS nhằm đảm bảo nguồn khí phục vụ sản xuất công nghiệp trong nước, đặc biệt cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Đây là sự chủ động, linh hoạt của PV GAS trong việc đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống khí – điện quốc gia.

messenger-creation-2059718221271441.jpg
Ngày 8/4, tàu KOOL BLIZZARD cũng đã được tiếp nhận, bổ sung thêm khoảng 27.300 tấn LNG vào hệ thống

Song song với nhập khẩu, PV GAS vừa hoàn thành nâng công suất tái hóa khí của Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày. Việc nâng công suất này không chỉ giúp tăng khả năng tiếp nhận và xử lý LNG mà còn nâng cao tính linh hoạt, chủ động trong điều phối nguồn khí, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

Qua đó, năng lực tiếp nhận, tồn trữ và tái hóa khí LNG tại Kho LNG Thị Vải tiếp tục được phát huy hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò là hạ tầng năng lượng quan trọng, góp phần nâng cao tính tự chủ và linh hoạt của thị trường khí Việt Nam.

PV GAS cũng cho biết, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nhập khẩu LNG, tối ưu vận hành hạ tầng khí và chủ động điều phối nguồn cung, qua đó góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn năng lượng ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

#PV GAS #Tàu chở LNG #xăng dầu #Khí đốt

Cùng chuyên mục