Doanh nghiệp giảm phụ thuộc Trung Đông, chuyển hướng nhập xăng dầu, LNG

TPO - Trước biến động nguồn cung toàn cầu, Việt Nam đang đẩy mạnh nhập khẩu xăng dầu và LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ nhiều khu vực như châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á… Xúc tiến tìm kiếm, đàm phán thêm nguồn dầu thô từ Nga nhằm giữ ổn định thị trường trong cao điểm tiêu thụ.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cập nhật từ các doanh nghiệp đầu mối cho thấy, hiện các lô hàng đã ký kết cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch, không xảy ra tình trạng hủy hợp đồng diện rộng, song tiến độ có thể chậm cục bộ. Các bên đang tích cực phối hợp để đưa về Việt Nam.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn được bảo đảm đến hết tháng 4. Điểm đáng chú ý, trước bối cảnh nhập khẩu từ khu vực Trung Đông gặp khó, các doanh nghiệp đang chủ động điều chỉnh chiến lược nhập khẩu, giảm phụ thuộc vào khu vực này và mở rộng sang châu Á - Thái Bình Dương, Đông Nam Á và các thị trường phù hợp về giá, logistics, đồng thời xúc tiến đàm phán mua dầu thô từ Nga.

“Thực tế, các doanh nghiệp đầu mối và nhà máy lọc dầu trong nước đã linh hoạt mở rộng nguồn cung từ Trung Đông, châu Phi, Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn nguồn cung, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong điều hành thị trường”, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết và khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng danh mục nguồn cung, tăng cường đàm phán hợp đồng dài hạn linh hoạt và chủ động theo dõi thị trường để điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu kịp thời.

Ở lĩnh vực nhiên liệu hàng không, cơ quan quản lý đánh giá đây là nhóm chịu tác động rõ nét từ biến động giá và nguồn cung toàn cầu. Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng mạnh so với trước xung đột, kéo theo chi phí khai thác của các hãng hàng không gia tăng đáng kể, trong khi nguồn cung quốc tế có thời điểm gặp khó khăn cục bộ do đứt gãy chuỗi cung ứng và cạnh tranh nguồn hàng.

Tàu Kool Blizzard vừa chở 27.300 tấn LNG nhập từ Brunei về Việt Nam.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, cùng sự chủ động của doanh nghiệp, nguồn cung nhiên liệu bay trong nước vẫn được duy trì ổn định, không để xảy ra gián đoạn hoạt động khai thác. Các doanh nghiệp đã linh hoạt tìm kiếm nguồn nhập khẩu bổ sung, đồng thời điều tiết nguồn trong nước để ưu tiên cho các giai đoạn cao điểm vận tải.

Ở chiều trong nước, việc điều tiết nguồn cung được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên tối đa sản xuất nội địa, kết hợp linh hoạt với nhập khẩu nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hiện nhà máy Lọc dầu Dung Quất đang được huy động ở mức cao, khoảng 120% công suất thiết kế và dự kiến duy trì đến hết tháng 5. Tồn kho dầu thô và nguyên liệu đến ngày 6/4 đạt khoảng 360 nghìn tấn, đủ bảo đảm sản xuất liên tục. Trong khi đó, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sau khi vận hành tối đa trong tháng 3 đã chủ động điều chỉnh công suất xuống 70% trong nửa đầu tháng 4 và dự kiến nâng lên 80% từ giữa tháng đến cuối tháng 5, với tồn kho khoảng 253,7 nghìn tấn, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành.

Song song với xăng dầu, nguồn khí LNG phục vụ sản xuất điện cũng đang được tăng tốc bổ sung. Ngày 9/4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hai chuyến tàu LNG đầu tháng 4, gồm tàu Dapeng Princess từ Malaysia với khoảng 32.700 tấn và tàu Kool Blizzard từ Brunei với khoảng 27.300 tấn.

Tổng sản lượng hai chuyến đạt gần 60.000 tấn, nâng tổng lượng LNG nhập khẩu từ đầu năm 2026 lên hơn 123.000 tấn, tương đương khoảng 167 triệu Sm³ khí tự nhiên. Toàn bộ lượng khí được đưa vào tái hóa và cấp bổ sung cho hệ thống, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp trong mùa khô.

Cùng đó, PV GAS đã nâng công suất tái hóa tại Kho LNG Thị Vải lên mức 288 tấn/giờ, tương đương khoảng 9,5 triệu Sm³/ngày, qua đó tăng khả năng tiếp nhận và xử lý LNG, chủ động hơn trong điều phối nguồn khí và đáp ứng nhu cầu thị trường.