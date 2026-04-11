Giá bạc tăng, vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (11/4), giá vàng trong nước đồng loạt giảm nhẹ, vàng miếng SJC lùi sâu về mốc 172 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc lại tăng thêm 1 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 172,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng được các đơn vị niêm yết chênh nhau lên đến 1,3 triệu đồng/lượng. Cụ thể, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 170,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt giảm.

Giá vàng nhẫn cũng giảm nhẹ theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 169,2 -172,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 170,7 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.748 USD/ounce, giảm 11 USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá bạc vẫn duy trì đà tăng. Bạc thỏi Phú Quý có giá 78 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với chiều 10/4. Bạc Ancarat 77 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 75 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.105 đồng/USD.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 đồng/USD. Tại Vietcombank niêm yết giá USD 26.100 - 26.360 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.706 - 26.846 đồng/USD.