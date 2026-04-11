Đếm ngược đến 15/04/2026: Làm gì để không bị khóa SIM theo Thông tư 08

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa (15/04/2026), Thông tư 08 quy định về việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực. Để đảm bảo liên lạc không bị gián đoạn, nhà mạng Viettel đặc biệt khuyến nghị khách hàng chủ động xác thực thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng MyViettel hoặc đến trực tiếp cửa hàng để được hỗ trợ.

Thông tư 08 được ban hành nhằm tạo ra một "chiếc khiên" vững chắc bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng, triệt phá vấn nạn SIM rác và ngăn chặn các hành vi lừa đảo qua mạng đang ngày càng tinh vi.

Theo quy định mới, mọi số thuê bao di động đều phải được xác thực 04 trường thông tin (Số định danh cá nhân; Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Sinh trắc học ảnh khuôn mặt) và phải khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Các nhà mạng lớn đều đang phát đi thông điệp khẩn, khuyến cáo người dân nhanh chóng thực hiện để bảo vệ số điện thoại và tài sản cá nhân.

Chủ động cập nhật qua MyViettel: Nhanh chóng, An toàn, Tránh rủi ro

Trong giai đoạn đầu triển khai, để tránh tình trạng quá tải và đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng, Viettel khuyến nghị người dùng không cần chờ đến khi nhận được tin nhắn cảnh báo khóa số mới thực hiện. Thay vào đó, người dùng nên chủ động kiểm tra và cập nhật ngay lập tức.

Các kênh chính thống và an toàn nhất được Viettel khuyến nghị ưu tiên trong thời điểm này bao gồm:

Tự cập nhật qua ứng dụng MyViettel: Đây là cách nhanh nhất và chủ động nhất. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng MyViettel, chọn chức năng “Xác thực thông tin thuê bao". Sau đó, thực hiện theo các bước: chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) và ảnh chân dung, quét chip trên CCCD bằng điện thoại sau đó kiểm tra thông tin để đảm bảo chính xác trước khi thực hiện bước ký hợp đồng và chờ hệ thống xác nhận cập nhật thành công. Quá trình này chỉ mất vài phút và có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi.

Khách hàng có thể mang theo CCCD gắn chip ra trực tiếp các điểm giao dịch của Viettel (Cửa hàng trực tiếp, Siêu thị Xuất nhập khẩu Viettel) hoặc các đại lý ủy quyền (như Thế Giới Di Động). Đội ngũ nhân viên Viettel luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thao tác từ A-Z hoàn toàn miễn phí. Để hỗ trợ khách hàng giảm thiểu đi lại, chờ đợi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn xa cửa hàng, Viettel có tổ chức các đội nhân viên chăm sóc và hỗ trợ tại một số điểm tập trung trên toàn quốc trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Những ai cần thực hiện ngay lập tức?

Người dân sẽ có khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày để thực hiện cập nhật trước khi bị chặn dịch vụ. Tuy nhiên, hành động sớm sẽ giúp bạn tránh khỏi những phiền toái không đáng có.

1. Nhóm đang dùng Chứng minh nhân dân 9 số: Khách hàng cần cập nhật lại thông tin bằng CCCD gắn chip mới nhất qua tính năng Xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng MyViettel.

2. Nhóm thuê bao đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND quân đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel: Khách hàng cập nhật qua tính năng “Chuẩn hóa thông tin” trên ứng dụng MyViettel.

3. Nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): Chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp cửa hàng Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

4. Các trường hợp khác: Cần gọi tổng đài 18008098 để được tra cứu, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin xử lý kịp thời.

Từ 15/06/2026: Thêm quy định xác thực khi đổi điện thoại

Một điểm đột phá của Thông tư 08 là quy định về việc thay đổi thiết bị (có hiệu lực từ 15/06/2026). Khi người dùng tháo SIM và lắp sang một điện thoại khác, hệ thống sẽ rà soát và tạm dừng dịch vụ gọi đi tối đa trong 02 giờ. Lúc này, người dùng bắt buộc phải mở ứng dụng MyViettel để xác thực lại ảnh khuôn mặt chuẩn FIDO nhằm phòng chống kẻ gian ăn cắp SIM để nhận mã OTP ngân hàng.

Cảnh giác cao độ với bẫy lừa đảo bùng phát

Lợi dụng sự sốt sắng chuẩn hóa thông tin của người dân, nhiều đối tượng tội phạm bắt đầu tung các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Viettel đặc biệt lưu ý khách hàng: