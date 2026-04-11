Khởi công Saigon Innovation Center - trung tâm đổi mới sáng tạo mới tại KCX Tân Thuận

Tập đoàn MISA vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tòa nhà Saigon Innovation Center tại Khu Chế xuất Tân Thuận (TP.HCM). Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Đại Đông Hồ là tổng thầu xây dựng.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Công Vinh – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Lâm Đình Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Lai Xuân Đạt – Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cùng tham dự còn có lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Khu chế xuất Tân Thuận; Công ty TNHH Tân Thuận; đại diện các đơn vị nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (global build); đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam; đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Huni Việt Nam, cùng các đối tác của MISA.

Về phía Tập đoàn MISA, buổi lễ có sự hiện diện của ông Lữ Thành Long – Chủ tịch HĐQT; ông Lữ Hồng Chương – Phó Chủ tịch HĐQT; bà Đinh Thị Thúy – Phó Chủ tịch HĐQT; ông Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc; cùng các thành viên Ban Điều hành, Ban Giám đốc các khối, văn phòng và trung tâm thuộc MISA tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát triển khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định dự án Tòa nhà Saigon Innovation Center không chỉ là một dự án hạ tầng, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của các doanh nghiệp công nghệ như MISA trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh kỳ vọng dự án sẽ trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo TP.HCM

“Công trình được định hướng trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo, nơi kết nối nguồn lực, lan tỏa tri thức và tạo ra những giá trị mới cho ngành công nghệ thông tin, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của Thành phố”, ông Vinh nhấn mạnh.

Về phía chủ đầu tư, ông Lữ Thành Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn MISA cho biết dự án chính là bước tiến chiến lược hiện thực hóa khát vọng đưa MISA trở thành tập đoàn công nghệ tiên phong trong kỷ nguyên Agentic AI – hệ thống trí tuệ nhân tạo tự vận hành.

Được biết, đây sẽ là trụ sở làm việc tiếp theo của MISA tại TP.HCM, dự kiến đáp ứng khoảng 3.000 chỗ làm việc, được đầu tư với quy mô lớn, hiện đại và mang tầm nhìn dài hạn.

Ông Lữ Thành Long – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn MISA phát biểu tại lễ khởi công.

“Saigon Innovation Center sẽ là một trong những hạ tầng chiến lược để chúng tôi hiện thực hóa khát vọng quy tụ nguồn lực công nghệ, nhân tài để tăng tốc nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp AI, Agent, tự động hóa thông minh cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”, ông Long nói thêm.

Ông Cao Sơn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Đại Đông Hồ cam kết dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, an toàn, chất lượng.

Chia sẻ về tiến độ và chất lượng thi công dự án, ông Cao Sơn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Đại Đông Hồ, tổng thầu của Dự án cho biết dự án Saigon Innovation Center được triển khai tại vị trí thuận lợi, kết nối với các trung tâm tài chính, logistics trọng điểm của TP.HCM. Công trình gồm quy mô 10 tầng, với tổng diện tích sàn 40.795 m²; thời gian thi công và hoàn thành dự kiến trong 19 tháng.

Theo ông Hùng, Dự án được thiết kế theo phong cách xanh, hiện đại, hướng tới kiến tạo không gian làm việc tiện nghi, sánh ngang tiêu chuẩn của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Đặc biệt, dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển đổi khu chế xuất Tân Thuận thành khu công nghiệp sinh thái - khu công nghệ cao trong tương lai.

Lãnh đạo TP.HCM cùng tham gia bấm nút khởi công dự án.

“Chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, tin tưởng của cơ quan chức năng, của Tập đoàn MISA, Ban Quản lý Khu chế xuất Tân Thuận và các đơn vị liên quan. Chúng tôi cam kết sẽ thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, đảm bảo khi hoàn thành, đây không chỉ là nơi làm việc của hàng nghìn cán bộ, nhân viên MISA, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, không gian hội tụ của công nghệ, tri thức và khát vọng phát triển, nơi các ý tưởng mới được hình thành, nuôi dưỡng và hiện thực hóa”, ông Hùng nói thêm.