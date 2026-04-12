Vì sao giá vàng bạc ở Việt Nam đắt hơn thế giới?

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (12/4), giá vàng miếng SJC phổ biến quanh mốc 172 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc khoảng 78 triệu đồng/kg. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới vẫn ở mức rất lớn: Vàng cao hơn khoảng 24 triệu đồng/lượng, bạc đắt hơn 17 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giữ nguyên so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng không đổi. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 169,2 -172,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 170,7 - 172,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.748 USD/ounce, tương đương khoảng hơn 148 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 24 triệu đồng/lượng.

Hiện, bạc thỏi Phú Quý có giá 78 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 77 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới ở mức 75 USD/ounce, tương đương khoảng 61 triệu đồng/kg. Giá bạc trong nước cao hơn thế giới khoảng 17 triệu đồng/kg.

anh-man-hinh-2026-04-11-luc-090858.png
Giá vàng trong nước đứng im vẫn đắt hơn thế giới.

Sở dĩ vàng trong nước duy trì khoảng cách cao hơn thế giới lớn bởi nguồn cung vàng miếng trong nước còn hạn chế, trong khi nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn của người dân vẫn ở mức cao.

Với bạc, mức chênh lệch lớn cũng gây bất ngờ khi kim loại này vốn có tính liên thông quốc tế cao hơn vàng. Tuy nhiên, do thị trường bạc trong nước kém phát triển, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và chịu chi phí gia công, vận chuyển, nên giá bán lẻ bị đẩy lên cao so với mặt bằng chung thế giới.

Ngoài ra, yếu tố tỷ giá, chi phí lưu thông, cũng như biên độ lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý góp phần làm nới rộng khoảng cách giá. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư trú ẩn vẫn hiện hữu, các doanh nghiệp có xu hướng giữ mức giá cao để phòng ngừa rủi ro biến động.

Giới chuyên gia nhận định, mức chênh lệch lớn giữa giá trong nước và thế giới tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân. Nếu khoảng cách này thu hẹp đột ngột, người mua ở vùng giá cao có thể chịu thiệt hại đáng kể. Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng, tránh tâm lý chạy theo đám đông.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.105 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 đồng/USD. Tại Vietcombank niêm yết giá USD 26.100 - 26.360 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 26.706 - 26.846 đồng/USD.

