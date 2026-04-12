Lãnh đạo doanh nghiệp rầm rộ mua bán cổ phiếu

TPO - Ông Phạm Quang Khánh - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP AAV Group - đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu AAV; ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Vinasun đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu VNS ; ông Lê Đức Long - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Taseco Land đăng ký mua 155.000 cổ phiếu TAL.

Tuần qua, VN-Index tăng 65,96 điểm lên 1.750 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE đạt 914 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 24.337 tỷ đồng/phiên, giảm hơn 2%. HNX-Index cũng tăng 3,23 điểm lên mức 251,91 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 14,9 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng 3.207 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 3,5 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 93 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 0,87 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 54 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 6-10/4 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 19,3 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng gần 3.060 tỷ đồng.

Đua nhau mua

Ông Phạm Quang Khánh - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP AAV Group (mã chứng khoán: AAV) - đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu AAV từ ngày 9/4-8/5, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ nắm giữ của ông Khánh sẽ giảm từ hơn 23,5% vốn xuống còn khoảng 1,8% vốn điều lệ AAV. Ước tính, thương vụ này sẽ mang về cho ông Khánh khoảng 117 tỷ đồng.

Hồi đầu năm 2025, ông Khánh từng đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu nhưng không thực hiện do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Cuối năm 2021, ông Khánh chi 183 tỷ đồng để mua 15 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ với giá 12.200 đồng/cổ phiếu.

Đến đầu năm 2024, ông Khánh nộp đơn xin từ nhiệm toàn bộ chức danh, sau đó rút lại việc rời Hội đồng quản trị nhưng vẫn thôi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật.

Trong khi đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết cổ phiếu AAV có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ liên tiếp trong 3 năm, từ 2023-2025 theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký mua vào 4,9 triệu cổ phiếu VNS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện từ ngày 8/4 - 7/5 thông qua phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh. Hiện tại, ông Đoàn đang nắm giữ gần 4,3 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đoàn sẽ tăng lên mức 13,56% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, ông Lê Hải Đoàn cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HIPT và Giám đốc Công ty CP VBP. Hai đơn vị này lần lượt nắm giữ 3,64% và 7,77% vốn tại Vinasun. Nếu ông Đoàn hoàn tất việc mua thêm cổ phiếu, tổng tỷ lệ sở hữu của cá nhân ông và các bên liên quan sẽ tăng lên mức 24,96% vốn điều lệ, tương đương hơn 16,9 triệu cổ phiếu VNS

Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu (Taurus Consulting), tổ chức có liên quan đến ông Đặng Tiến Sỹ - thành viên Hội đồng quản trị Vinasun thông báo đăng ký bán sạch hơn 8,29 triệu cổ phiếu VNS.

Mục đích của việc thoái vốn này được phía Kim Ngưu đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 7/4-5/5 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất, Kim Ngưu Consulting sẽ không còn là cổ đông tại Vinasun.

Ông Lê Đức Long - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - mã chứng khoán: TAL) đăng ký mua vào 155.000 cổ phiếu TAL, từ ngày 13/4-12/5. Ông Long nêu mục đích thực hiện giao dịch xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Trước giao dịch này, ông Long nắm giữ 195.000 cổ phiếu TAL.

Chi gần ngàn tỷ mua cổ phiếu

Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa thông báo kế hoạch mua lại 15 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh, với thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 20/4-19/5.

Theo kế hoạch, trong mỗi phiên, khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa 10% tổng khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Giá mua theo thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không vượt quá 63.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào giữa tháng 3, Hội đồng quản trị Vĩnh Hoàn đã thông qua phương án mua lại 15 triệu cổ phiếu với giá không vượt 63.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký, quy mô thương vụ ước tính có thể lên tới 945 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ tiền tự có và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét, ở mức 6.842 tỷ đồng.

Công ty CP Vĩnh Hoàn cho biết mục đích của việc mua lại cổ phiếu là nhằm giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.

Bà Tô Thị Kiều Trinh - người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) - vừa mua vào 221.000 cổ phiếu trong tổng đăng ký 500.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 44% tổng số đăng ký. Lý giải việc đăng ký nhưng không mua hết, bà Trinh cho biết do điều kiện thị trường không thuận lợi.