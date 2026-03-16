Mẹ của CEO Tập đoàn Hà Đô muốn chi trăm tỷ mua cổ phiếu

TPO - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Đô - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu. Nếu muốn giao dịch hoàn tất, cần chi khoảng 141 tỷ đồng để sẽ sở hữu 1,35% vốn HDG.

Tuần này, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Đáng chú ý, tất cả các công ty đều trả cổ tức bằng tiền, mức cao nhất là 88% và thấp nhất là 5%.

Tăng sở hữu

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến người nội bộ Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/3 - 14/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận. Hiện tại, bà Hà chưa sở hữu cổ phiếu nào của HDG. Nếu giao dịch hoàn tất, bà sẽ sở hữu 1,35% vốn HDG. Ước tính, bà Hà cần chi khoảng 141 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu đã đăng ký.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Đô đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG. Ảnh: HDG.

Bà Hà là vợ của ông Nguyễn Trọng Thông - nhà sáng lập Hà Đô và đang nắm khoảng 31,8% vốn tại HDG. Trong khi đó, con trai bà Hà là ông Nguyễn Trọng Minh - Tổng giám đốc HDG cũng đang nắm giữ hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,175% vốn HDG.

Trước bà Hà, quỹ ngoại PYN Elite đã nhiều lần gom thêm cổ phiếu HDG. Cuối tháng 10/2025, quỹ này đã chi hơn 93 tỷ đồng để mua thêm 3 triệu cổ phiếu HDG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên khoảng 9,35% và tiếp tục tăng lên 10% bằng các giao dịch sau đó.

Tương tự, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) ghi nhận thêm cổ đông lớn sau khi một cá nhân nâng sở hữu lên 5,76% vốn điều lệ. Theo đó, nhà đầu tư cá nhân Trương Thị Ngọc Hiền vừa mua vào 8,5 triệu cổ phiếu SCR để nâng sở hữu từ 3,78% lên 5,76% vốn điều lệ. Ước tính, bà Hiền đã chi hơn 53 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn tại SCR.

Quỹ Vietnam Investment Property Limited đăng ký bán ra 7,5 triệu cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) để giảm sở hữu về 0,18% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/3 - 16/4. Ước tính, Vietnam Investment Property Limited sẽ thu về 195 tỷ đồng nếu bán xong 7,5 triệu cổ phiếu KDH.

Quỹ Vietnam Investment Property Limited là đơn vị liên quan của bà Nguyễn Thị Diệu Phương - thành viên Hội đồng quản trị KDH và bà Vương Hoàng Thảo Linh - thành viên Ban kiểm soát tại Nhà Khang Điền.

Chuyển 297 trái phiếu thành 17 triệu cổ phiếu

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đợt 2 trái phiếu mã HAHH2328001. Cụ thể, Hải An sẽ phát hành thêm gần 17 triệu cổ phiếu mới, tương đương với 9,14% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau phát hành.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An phát hành thêm gần 17 triệu cổ phiếu mới để chuyển đổi cho 297 trái phiếu. Ảnh: HAH.

Trong đợt chuyển đổi này, có tổng cộng 297 trái phiếu đã được đăng ký để chuyển đổi sang cổ phiếu với mức giá chuyển đổi được xác định là 17.492 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của HAH sẽ tăng lên hơn 1.858 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành thêm này không bị hạn chế chuyển nhượng do các trái phiếu chuyển đổi gốc đã hết thời gian hạn chế theo quy định pháp luật.

Danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt chuyển đổi này gồm 4 tổ chức chuyên nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI chuyển đổi 48 trái phiếu lấy hơn 2,7 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Growth Investment L.P đăng ký chuyển đổi 83 trái phiếu lấy hơn 4,7 triệu cổ phiếu, Japan South East Asia Finance Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 99 trái phiếu để nhận về khoảng 5,6 triệu cổ phiếu, DAIWA SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P đăng ký chuyển đổi 67 trái phiếu để nhận về 3,8 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Hải An dự kiến sẽ tăng lên khoảng 14,2% vốn điều lệ, vẫn đảm bảo nằm trong giới hạn tối đa 30% theo quy định.

Công ty CP Thực phẩm Cholimex sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 50%. Ảnh: CMF.

Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM) vào ngày 20/3 sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 3/2025 và tham dự đại hội cổ đông thường niên 2026. Cụ thể, HGM tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 88%, có nghĩa cổ đông 1 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 9/4.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự chi gần 111 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong năm 2025, HGM đã hoàn tất 2 đợt tạm ứng cổ tức tỷ lệ lần lượt là 45% và 85%. Nếu tính cả cổ tức đợt này, cổ đông HGM sẽ nhận được tổng tỷ lệ cổ tức là 218%, cao hơn nhiều so với kế hoạch tối thiểu 50% được đại hội cổ đông 2025 thông qua và mức 138% năm 2024.

Trong cơ cấu cổ đông của HGM, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 46,64% vốn sẽ được nhận về gần 52 tỷ đồng, Công ty TNHH Quốc tế DP sở hữu 7,95% vốn điều lệ sẽ được chia gần 9 tỷ đồng.

Công ty CP Thực phẩm Cholimex (mã chứng khoán: CMF) thông báo, ngày 20/3 sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền. Theo đó, CMF sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 50%. Với khoảng 8,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền CMF dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 40 tỷ đồng.