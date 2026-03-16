Care For Việt Nam: Minh bạch thông tin để xây dựng niềm tin người tiêu dùng

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, minh bạch thông tin đang trở thành yếu tố then chốt để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và củng cố niềm tin thị trường.

Không chỉ là yêu cầu pháp lý, việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác còn được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong bối cảnh kinh tế số và sự phát triển của các mô hình phân phối hiện đại, trong đó có bán hàng trực tiếp.

Minh bạch thông tin là “chìa khóa” của tiêu dùng bền vững

Tại tọa đàm “An toàn thông tin: ‘Chìa khóa’ cho tiêu dùng bền vững ngành thực phẩm” do Báo Công Thương tổ chức ngày 13/3, nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại thông tin lan truyền nhanh trên môi trường số, minh bạch thông tin sản phẩm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng.

Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cùng các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành thực phẩm - dinh dưỡng như Care For Việt Nam.

Các chuyên gia nhận định rằng người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả hay thương hiệu mà còn chú trọng nhiều hơn đến nguồn gốc, thành phần và độ tin cậy của sản phẩm. Tuy nhiên, sự bùng nổ của mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử cũng khiến lượng thông tin về sản phẩm trở nên đa dạng và khó kiểm chứng.

Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo thông tin sản phẩm chính xác, rõ ràng được xem là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh. Khi được tiếp cận thông tin minh bạch, người tiêu dùng có thể đưa ra quyết định mua sắm dựa trên hiểu biết đầy đủ, đồng thời hạn chế nguy cơ tiếp cận các sản phẩm kém chất lượng hoặc quảng cáo sai sự thật.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp, các chuyên gia cũng cho rằng người tiêu dùng cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng lựa chọn sản phẩm, từ việc đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra nguồn gốc đến việc tiếp cận các nguồn thông tin chính thống. Chia sẻ tại tọa đàm, bà Trịnh Hải Yến - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Care For Việt Nam cho rằng việc xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch cần sự phối hợp của nhiều bên.

“Truyền thông chính thống có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin khoa học và giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy giữa ‘ma trận’ thông tin trên mạng xã hội. Những diễn đàn đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ góp phần nâng cao nhận thức thị trường, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe”, bà Yến chia sẻ.

Chiến lược xây dựng niềm tin của Care For Việt Nam

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến độ tin cậy của thông tin sản phẩm, nhiều doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối.

Theo đại diện Care For Việt Nam (CFVN), một trong những thách thức hiện nay là người tiêu dùng phải tiếp cận quá nhiều nguồn thông tin trên môi trường số. Điều này khiến người mua gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa thông tin chính xác và nội dung mang tính quảng cáo.

Để khắc phục tình trạng này, CFVN cho biết doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống cung cấp thông tin minh bạch ngay từ đầu. Thông tin về sản phẩm, công nghệ và nguồn gốc đều được công khai trên các nền tảng chính thức của doanh nghiệp, giúp người tiêu dùng chủ động tìm hiểu và đối chiếu trước khi đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặc biệt chú trọng đào tạo hệ thống phân phối. Với đặc thù của mô hình bán hàng trực tiếp, việc trang bị kiến thức khoa học và hiểu đúng về sản phẩm cho các Đối tác kinh doanh được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế tình trạng truyền đạt thông tin sai lệch.

CFVN đặc biệt chú trọng đào tạo hệ thống phân phối với kiến thức khoa học và hiểu đúng về sản phẩm, từ đó giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để tiếp cận sản phẩm một cách minh bạch và tin cậy.

Các chương trình đào tạo được tổ chức định kỳ theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, với nội dung xây dựng trên cơ sở khoa học và quy định pháp lý. Khi đội ngũ tư vấn hiểu đúng thông tin và truyền đạt một cách chính xác, người tiêu dùng cũng có thêm cơ sở để tiếp cận sản phẩm một cách minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Công nghệ truy xuất nguồn gốc và định hướng phát triển bền vững

Song song đó, CFVN cũng ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nhằm tăng tính minh bạch của sản phẩm. Theo doanh nghiệp, trong bối cảnh hàng giả và hàng nhái ngày càng tinh vi, người tiêu dùng không chỉ muốn nghe lời cam kết từ doanh nghiệp mà còn mong muốn có khả năng tự kiểm chứng thông tin sản phẩm.

Thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc, toàn bộ hành trình của sản phẩm - từ nguyên liệu, sản xuất đến phân phối - có thể được minh bạch hóa. Các sản phẩm của CFVN được sản xuất tại các nhà máy đối tác ở New Zealand, đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế như MPI, HACCP và GMP. Mỗi lô sản phẩm đều được quản lý bằng hệ thống dữ liệu truy xuất chi tiết, cho phép kiểm tra thông tin về nguyên liệu, quy trình sản xuất cũng như các bước kiểm tra chất lượng.

Minh bạch xuất xứ không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là chiến lược dài hạn nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, CFVN cũng nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng. Từ việc lựa chọn nguyên liệu theo nguyên tắc khai thác đi đôi với bảo tồn, áp dụng công nghệ chế biến nhằm tối ưu hiệu suất sử dụng nguyên liệu, cho đến việc sử dụng các vật liệu bao bì thân thiện với môi trường, tất cả đều hướng tới mục tiêu cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Theo đại diện doanh nghiệp, khi doanh nghiệp minh bạch hơn, cơ quan quản lý quyết liệt hơn và người tiêu dùng chủ động hơn, niềm tin thị trường sẽ được củng cố. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và phát triển bền vững trong dài hạn.