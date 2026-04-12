Đắk Lắk “xuất khẩu” cà phê bằng trải nghiệm sống, số bước chân trên cung đường Buôn Ma Thuột

Ngày 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức họp báo công bố Giải chạy bộ Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 với chủ đề “Chạy giữa thủ phủ cà phê”.

Giải chạy được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột - thủ phủ cà phê Robusta của Việt Nam đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak cho biết, với quy mô trên 5.000 vận động viên, đây là giải chạy cà phê Robusta duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, một nền tảng để đưa hình ảnh cà phê Robusta Việt Nam ra thế giới bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới, ngôn ngữ của thể thao, trải nghiệm và cảm xúc

Ông Tuấn chia sẻ, nếu trước đây, chúng ta xuất khẩu cà phê bằng container, thì hôm nay, chúng ta “xuất khẩu” cà phê bằng trải nghiệm sống. Nếu trước đây, giá trị cà phê được đo bằng USD/tấn, thì hôm nay, chúng tôi muốn đo bằng số bước chân trên cung đường Buôn Ma Thuột, số nhịp tim của hàng ngàn con người cùng chung một tinh thần và số lần thế giới nhắc đến Robusta Việt Nam với sự tự hào.

Đây không chỉ là một đường chạy mà là một hành trình: Chạy giữa thủ phủ cà phê, hít thở không khí của cao nguyên, cảm nhận một hệ sinh thái nông nghiệp đang chuyển mình và quan trọng nhất: Kết nối con người, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (giữa) chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, giải chạy bộ không chỉ là một giải thể thao, mà qua đó sẽ khẳng định thương hiệu đặc trưng nhất đối với Đắk Lắk. Các vận động viên tham gia được trải nghiệm chạy qua các địa điểm mang đậm bản sắc văn hoá đặc trưng của Tây Nguyên.

Theo ông Tiến, thông qua giải chạy, không chỉ các vận động viên mà du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá về cà phê đặc sản của vùng đất này. Để hướng Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, du khách đến đây phải được thưởng thức cà phê đặc sản Robusta.

Theo kế hoạch, giải chạy diễn ra vào ngày 21/6, với các cự ly 5, 10 và 21km, dự kiến thu hút từ 5.000 đến 6.000 vận động viên tham dự.