Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đắk Lắk “xuất khẩu” cà phê bằng trải nghiệm sống, số bước chân trên cung đường Buôn Ma Thuột

Nguyễn Thảo

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak cho biết, với quy mô trên 5.000 vận động viên, Giải chạy bộ Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 là giải chạy cà phê Robusta duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, một nền tảng để đưa hình ảnh cà phê Robusta Việt Nam ra thế giới bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới, ngôn ngữ của thể thao, trải nghiệm và cảm xúc

Ngày 10/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức họp báo công bố Giải chạy bộ Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 với chủ đề “Chạy giữa thủ phủ cà phê”.

1.jpg
Họp báo công bố Giải chạy bộ Buôn Ma Thuột Robusta Half Marathon 2026 với chủ đề “Chạy giữa thủ phủ cà phê".

Giải chạy được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Buôn Ma Thuột - thủ phủ cà phê Robusta của Việt Nam đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Ông Thái Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Simexco Daklak cho biết, với quy mô trên 5.000 vận động viên, đây là giải chạy cà phê Robusta duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, một nền tảng để đưa hình ảnh cà phê Robusta Việt Nam ra thế giới bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới, ngôn ngữ của thể thao, trải nghiệm và cảm xúc

Ông Tuấn chia sẻ, nếu trước đây, chúng ta xuất khẩu cà phê bằng container, thì hôm nay, chúng ta “xuất khẩu” cà phê bằng trải nghiệm sống. Nếu trước đây, giá trị cà phê được đo bằng USD/tấn, thì hôm nay, chúng tôi muốn đo bằng số bước chân trên cung đường Buôn Ma Thuột, số nhịp tim của hàng ngàn con người cùng chung một tinh thần và số lần thế giới nhắc đến Robusta Việt Nam với sự tự hào.

Đây không chỉ là một đường chạy mà là một hành trình: Chạy giữa thủ phủ cà phê, hít thở không khí của cao nguyên, cảm nhận một hệ sinh thái nông nghiệp đang chuyển mình và quan trọng nhất: Kết nối con người, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng.

tp-2.jpg
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (giữa) chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, giải chạy bộ không chỉ là một giải thể thao, mà qua đó sẽ khẳng định thương hiệu đặc trưng nhất đối với Đắk Lắk. Các vận động viên tham gia được trải nghiệm chạy qua các địa điểm mang đậm bản sắc văn hoá đặc trưng của Tây Nguyên.

Theo ông Tiến, thông qua giải chạy, không chỉ các vận động viên mà du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá về cà phê đặc sản của vùng đất này. Để hướng Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, du khách đến đây phải được thưởng thức cà phê đặc sản Robusta.

Theo kế hoạch, giải chạy diễn ra vào ngày 21/6, với các cự ly 5, 10 và 21km, dự kiến thu hút từ 5.000 đến 6.000 vận động viên tham dự.

Thông qua giải chạy, Ban tổ chức vận động nguồn quỹ 200 triệu đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội tại Đắk Lắk, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và các giá trị nhân văn sâu sắc.

#sức khoẻ #cộng đồng #giải chạy #xã hội #Đắk Lắk #cà phê #đặc sản

